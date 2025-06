Dai fumetti ai videogame, torna Comicon alla Fiera di Bergamo

Nella cornice della sala «Caravaggio», ovvero la principale sala conferenze del polo fieristico, i principali artefici di questa edizione si sono dati appuntamento per dare voce alla visione comune che rappresenta questa terza iterazione di Comicon Bergamo. Ad aprire la conferenza è stato Matteo Stefanelli, direttore artistico di Comicon oltre che moderatore d’eccezione. Dopo i ringraziamenti a tutti gli enti che hanno collaborato agli eventi satellite di Comicon Bergamo, tra cui le biblioteche Angelo Mai e Tiraboschi di Bergamo, la parola è stata ceduta al presidente di Promoberg Luciano Patelli, che ha esordito sottolineando quanto Comicon sia stata una delle manifestazioni più inclusive del panorama fieristico, fungendo anche da ponte generazionale grazie ai temi comuni della cultura pop che sempre più stanno entrando nella quotidianità.

Comicon, l’edizione 2024 La parola è poi virtualmente passata alla sindaca di Bergamo Elena Carnevali che, pur non essendo fisicamente presente in sala, ha comunque voluto inviare un videomessaggio in cui ha sottolineato come la cultura pop sia oggi un potente motore per la collettività, definendo Comicon «un appuntamento importante, di carattere nazionale, che mette al centro un mondo tanto particolare quanto significativo, capace nella sua unicità e peculiarità di essere collante generazionale, ponte tra vite vissuti diversi, anello di congiunzioni tra target differenti, tanto efficaci da essere in grado di essere un collante tra i giovani ed adulti».

Comicon, la conferenza stampa Dopo di lei, è stato il turno del vicesindaco Sergio Gandi, presente in sala, di definire il rapporto tra la città di Bergamo e Comicon. «Il rapporto tra Bergamo e Comicon è nato solo da qualche anno - ha dichiarato Gandi - ma ha già acquisito molti elementi vantaggiosi». Il Vicesindaco si è poi espresso positivamente sulla cultura pop e sui benefici della sua interconnessione, parlando anche di esperienze personali. «Sono convinto di una cosa che ho imparato in questi mesi facendo l’assessore: mettere un confine tra le diverse discipline artistiche è ormai impossibile. La contaminazione non solo è ineludibile, ma necessaria, perché è feconda e porta innovazione in qualsiasi ambito della cultura che noi viviamo, anche nell’arte contemporanea. Ad oggi distinguere tra cultura moderna e cultura pop è difficile. La cultura pop fa parte del nostro quotidiano e contribuisce a concorrere a determinare anche l’identità della nostra città».

Un appuntamento speciale, in grado di attirare pubblico internazionale. Con anche ospiti di fama internazionali. Qualche esempio: l’attore Giancarlo Esposito, interprete di acclamate serie tv come Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian e tra i protagonisti dell’ultimo film Marvel Captain America: Brave New World. E poi Shinji Hosoe, compositore giapponese creatore delle colonne sonore delle serie di videogiochi Ridge Racer, Tekken, Dragon Spirit, Street Fighter EX e più recentemente delle serie Naruto: Clash of Ninja e Zero Escape. Il terzo ospite da segnalare Thomas Taylor, illustratore fantasy celebre per aver illustrato la prima edizione inglese del romanzo «Harry Potter e la Pietra Filosofale».

presidente di Promoberg Luciano Patelli con i Cosplay nell’edizione 2024

I contenuti

Tre giorni di fumetti, mostre, giochi, videogiochi, anime e manga, cosplay, cinema e serie tv, concerti e attività young divisi nelle diverse aree tematiche che apriranno le porte a un’edizione che si annuncia epica come evoca la città immaginata nel poster ufficiale dell’edizione 2025 firmato da Gigi Cavenago, uno degli artisti italiani più apprezzati dell’ultimo decennio, a lungo copertinista di Dylan Dog, disegnatore della serie a fumetti di Mark Millar The Magic Order, visual artist per Spider-Man: Across the Spider-Verse e art director di un episodio della serie animata Love, Death & Robots.

Comicon 2024

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Venerdì 20 giugno

Si inizia venerdì 20 giugno con due grandi protagonisti del fumetto e del disegno: il Magister di COMICON Bergamo 2025 Tanino Liberatore, tra i massimi interpreti del fumetto italiano moderno, incontrerà il pubblico in dialogo con il fumettista francese Edmond Baudoin nel talk La linea nuda. Una conversazione sul disegnare, dedicato all’atto più puro, primordiale e potente del fumetto, il disegno, un incontro inedito tra due giganti del fumetto mondiale che hanno eletto il disegno a loro fede assoluta (Sala Imaginaria ore 17.00). A Liberatore COMICON dedica la mostra DRAWING POWER. The art of Liberatore, che ripercorre la carriera del maestro dell’illustrazione e del fumetto italiano.

Giochi di strategia nell’edizione 2024

(Foto di Gian Vittorio Frau) Ospite di punta della prima giornata anche il disegnatore dell’indimenticabile V for Vendetta David Lloyd, la sua maschera di Guy Fawkes è riuscita a trascendere il proprio medium per diventare un simbolo globale. Le idee sono a prova di proiettile (Sala Imaginaria ore 17.45) è il titolo dell’incontro che lo vede protagonista, un’occasione rara per andare “dietro la maschera” e dialogare con il maestro partendo dal suo capolavoro per toccare altre tappe fondamentali della sua carriera, come il suo contributo all’horror di Hellblazer e al noir.

Sul palco sbarca The Comedy Club e presenta l’evento serale In cerca di attenzioni (Main stage ore 21.00): Francesco Fanucchi, Sandro Cappai, Salvo Di Paola e Sandro Canori, quattro talenti della Stand-Up Comedy italiana uniscono le forze portando il proprio stile comico.

Comicon 2024

(Foto di Gian Vittorio Frau)

Sabato 21 giugno

C’è grande attesa sabato 21 giugno per l’arrivo dell’amatissimo attore e produttore statunitense Giancarlo Esposito, indimenticabile interprete di acclamate serie tv come Breaking Bad, Better Call Saul, The Boys, The Mandalorian e tra i protagonisti dell’ultimo film Marvel Captain America: Brave New World. Esposito sarà protagonista del panel I volti del potere e l’eleganza del male (Auditorium Caravaggio - ore 14.00), per ripercorrere i suoi ruoli più iconici, esplorando le sfumature del villain contemporaneo tra fascino, controllo e ambiguità morale.

Dal Giappone arriva il grande maestro delle colonne sonore videoludiche, Shinji Hosoe, leggendario compositore di Ridge Racer, Tekken, Dragon Spirit, Street Fighter EX e più recentemente delle serie Naruto: Clash of Ninja e Zero Escape. Doppio appuntamento sabato con Shinji Hosoe: l’incontro Da Tekken a Street Fighter: la crossmedialità nei picchiaduro (Hyper Stage alle ore 16.45) insieme con Richter, Gianluca Devoto, Mike Arcade, e l’evento speciale High-Speed Gaming Beats: Overdrive Attack! (Main Stage, ore 20.00), un imperdibile dj set di musica tratta dall’universo dei videogiochi.

Cambiare stile nel fumetto, spiegato dai fumettisti è il titolo dell’incontro tra Gigi Cavenago e il fumettista e visual artist portoghese Filipe Andrade (Sala Imaginaria, ore 16.15).

Nella giornata di sabato ci sarà anche John McCrea, autore della fortunata serie a fumetti Hitman che incontrerà il pubblico nel talk ACTION! Coreografia e Caos nel Fumetto d’Azione, un dialogo con Giovanni Timpano, un regista della coreografia impeccabile, che ha dato vita a mondi ad alta tensione per franchise come Call of Duty, Batman e per Ferrari, un’occasione unica per approfondire come si progetta, si costruisce e si scatena la perfetta sequenza action (Sala Imaginaria, ore 17.45); e ancora, Anatomia della Potenza: Simon Bisley a tu per tu con Spugna, dialogo tra il fumettista britannico Simon Bisley (ABC Warriors, Sláine, Lobo) e il fumettista italiano Spugna, per scoprire l’anatomia della potenza nel disegno (Sala Imaginaria, ore 15.30); Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio) sarà protagonista di Tutto quello che vuoi sapere su Melevisione, e non solo…, un dialogo interattivo con i bambini ormai cresciuti cui segue la presentazione del suo nuovo libro Pietro e il Mostro delle Fiabe perdute! (Main Stage, ore 15.00).

Domenica 22 giugno

Nella giornata di chiusura, domenica 22 giugno, e per la prima volta in Italia, arriva Satoshi Shiki, mangaka e illustratore di fama internazionale, amato per le sue opere ricche di azione come Riot e Kamikaze e come artista principale di L’attacco dei giganti - Before the Fall, il prequel di L’attacco dei giganti di Hajime Isayama. L’evento a lui dedicato, Attack on Titan: Before the fall! Speciale live drawing con Satoshi Shiki, sarà una sessione di live drawing in cui si parlerà del suo spin off de L’Attacco dei Giganti e del suo percorso artistico, che lo ha reso uno dei più interessanti mangaka degli ultimi anni per scoprire curiosità e retroscena dell’industria del fumetto giapponese (Sala Imaginaria, ore 14.15).

Con il panel Thomas Taylor, il magico illustratore di Harry Potter e di Malamander! (Sala Imaginaria, ore 15.15), si entrerà nella fantasia di Thomas Taylor, illustratore e inventore di mondi magici, in occasione della mostra Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell’illustratore. Dopo avere segnato l’immaginario dei nostri tempi creando la copertina della prima edizione britannica di Harry Potter e la pietra filosofale, Taylor ha intrapreso una carriera di successo come creatore di libri illustrati. La sua serie bestseller I libri di Malamander, è stata pubblicata in 20 Paesi, ha venduto centinaia di migliaia di copie e ha vinto grandi riconoscimenti, inclusa una nomination per la Carnegie Medal. Un viaggio nel fantasy, nelle origini di Harry Potter, e nella carriera di uno straordinario narratore.

Ultimo appuntamento con Shinji Hosoe (Tra musica e videogame - Hyper Stage, ore 16.00) per esplorare la relazione fra musica e videogiochi, una storia partita da suoni minimali e arrivata nei teatri più grandi del mondo grazie a orchestre che eseguono brani entrati nell’immaginario di milioni di giocatori in tutto il mondo. Con Hosoe, ci saranno Giovanni Ricciardi e Gabriele “Richter” Negro, che di videogiochi e musica vivono.

Tra gli ospiti italiani più attesi il cantautore e stand up comedian Ghemon, protagonista di un incontro esclusivo con la squadra di Gigaciao, rivoluzionaria etichetta editoriale e collettivo creativo fondata da Sio, Fraffrog, Giacomo “Keison” Bevilacqua e Dado, un dialogo imperdibile sulla sfida di essere artisti indipendenti, un confronto tra due percorsi di successo, dalla musica al fumetto, per svelare come si costruisce e si alimenta un progetto creativo oggi (Sala Imaginaria, ore 16.45).

Biglietti e info