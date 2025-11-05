Burger button
Cultura e Spettacoli / Pianura
Mercoledì 05 Novembre 2025

Dal bar di Martinengo a «La ruota della Fortuna»: l’avventura di Giovanni Sangaletti

SU CANALE 5. Il diciannovenne di Martinengo ha partecipato al programma televisivo condotto da Gerry Scotti. «Mi sono candidato per gioco, non ero teso prima di registrare»

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore
Giovanni Sangaletti
Giovanni Sangaletti

La chiamata dagli studi di Mediaset è arrivata un mesetto fa, mentre era al lavoro. Giovanni Sangaletti, barista 19enne di Martinengo, aveva mandato pochi giorni prima la candidatura per partecipare a «La ruota della Fortuna», il programma condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

La puntata in onda domenica 2 novembre

«Gerry mi ha preso subito a cuore, forse anche perché sono così giovane»

«L’ho fatto per gioco: nell’ultimo mese avevo cominciato a guardare il programma e ne indovinavo parecchie – spiega il ragazzo, che lavora da più di un anno allo «Stai Sereno» –. Quando mi hanno chiamato, non ci credevo. Mi hanno detto che mi avrebbero aspettato per i provini venerdì 17 ottobre a Milano, poi la puntata è stata effettivamente registrata il 23». E in onda domenica 2 novembre: pur non avendo vinto, Giovanni ha dimostrato di sapersela cavare e ha ricevuto complimenti da tutta Martinengo. «Il giorno dopo al bar sono passati molti clienti che mi avevano visto in tv, tutti orgogliosi. Se avessi vinto, sarei stato ben felice di pagare una cena a tutti – scherza –. Sono andato con l’idea di divertirmi, anche prima di registrare non ero teso. E Gerry mi ha preso subito a cuore, forse anche perché sono così giovane».

Durante la puntata Giovanni ha rivelato di aver lasciato la scuola (frequentava il «Don Milani» di Romano) e di aver cominciato a lavorare come barista su consiglio della nonna Luigina. «Mi trovo molto bene – conclude –, è un mondo che mi piace perché ho la possibilità di stare in contatto con molte persone tutti i giorni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Martinengo
Arte, cultura, intrattenimento
Televisione
Gerry Scotti
Giovanni Sangaletti