Dal bar di Martinengo a «La ruota della Fortuna»: l’avventura di Giovanni Sangaletti

La puntata in onda domenica 2 novembre

«Gerry mi ha preso subito a cuore, forse anche perché sono così giovane»

«L’ho fatto per gioco: nell’ultimo mese avevo cominciato a guardare il programma e ne indovinavo parecchie – spiega il ragazzo, che lavora da più di un anno allo «Stai Sereno» –. Quando mi hanno chiamato, non ci credevo. Mi hanno detto che mi avrebbero aspettato per i provini venerdì 17 ottobre a Milano, poi la puntata è stata effettivamente registrata il 23». E in onda domenica 2 novembre: pur non avendo vinto, Giovanni ha dimostrato di sapersela cavare e ha ricevuto complimenti da tutta Martinengo. «Il giorno dopo al bar sono passati molti clienti che mi avevano visto in tv, tutti orgogliosi. Se avessi vinto, sarei stato ben felice di pagare una cena a tutti – scherza –. Sono andato con l’idea di divertirmi, anche prima di registrare non ero teso. E Gerry mi ha preso subito a cuore, forse anche perché sono così giovane».