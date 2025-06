Dal Canada in Santa Maria Maggiore, le voci dei «Laudate Paragon - Singers»

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in Città Alta, il 2 giugno alle 18 si terrà un concerto ad opera di «Laudate-Paragon Singers», coro itinerante composto da membri di due cori di Vancouver in Canada, che collaborano a stretto contatto, in quanto parte della «Laudate Singers Society». I Paragon Singers, che contano 65 voci, si sono formati nel 2021 per concentrarsi sulle principali opere corali/orchestrali.

Il repertorio

Tra le opere eseguite di recente figurano l’Oratorio di Natale di Bach, i Carmina Burana di Orff e il Requiem di Mozart. I «Laudate Singers» sono un coro da camera di cantanti altamente qualificati che dal 1995 esplora il vasto e variegato repertorio corale. Ha realizzato sette registrazioni di Cd, spaziando tra stili che includono barocco, tango, musica celtica e world music.

L’organo e il canto

Il repertorio prevede brani di Schubert, Dimas Zelenka, Machado, Bruckner, Mozart, Haydn, Cox, McIntyre. All’organo ci sarà George «Geordie» Roberts, laureato della School of Music dell’UBC e della Vancouver Academy of Music. Come membro di lunga data del Vancouver Chamber Choir, si è esibito spesso come solista in concerto e in registrazioni. È docente al Dipartimento di Musica della Capilano University e Coordinatore Musicale della Highlands United Church, entrambe a North Vancouver. È molto apprezzato per la sua virtù nella produzione vocale e per il suo canto espressivo. Oltre a dedicarsi al canto, all’insegnamento e alla direzione, George è anche un talentuoso accompagnatore e coach. Compositore e arrangiatore affermato, la musica corale di George è disponibile nell’etichetta Cypress.

Il fondatore