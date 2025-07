Debutta «City Escape», due musei per un mistero da risolvere in compagnia

Il progetto di Garipalli, in sintonia con la direzione dei musei, è stato messo in campo grazie alla vittoria del bando # InnovaCultura, promosso da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia. La City Escape rappresenta un’opportunità per ripensare le attività degli istituti culturali e valorizzare il mondo delle imprese culturali e creative attraverso esperienze innovative. Iniziative simili sono state avviate nelle principali città d’arte italiane con lo scopo di avvicinare le persone alla conoscenza del patrimonio culturale locale attraverso il gioco.

«Essere riusciti a sviluppare una nuova esperienza a Bergamo, città che ha ospitato la nostra prima City Escape, è per me un grande motivo di orgoglio - dichiara Luca De Bellis, Ceo di Garipalli -. Fin dall’inizio, Garipalli ha avuto l’obiettivo di creare esperienze culturali coinvolgenti e accessibili a tutti, fino a trasformare la fruizione museale in un viaggio interattivo e immersivo. Con questa City Escape vogliamo valorizzare il patrimonio storico e scientifico di Bergamo, e grazie al supporto del progetto InnovaCultura, abbiamo dato il nostro contributo. È un segnale importante del fatto che le istituzioni credono nel potenziale dell’innovazione per rendere il nostro patrimonio più accessibile e coinvolgente».