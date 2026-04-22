Dragoni, noodles e K-pop: il weekend più esotico è a ChorusLife

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile ChorusLife ospita a Bergamo Asian Festival , manifestazione a ingresso gratuito promossa da Barley Arts, Buono-Food Events e Supermarker in collaborazione con ChorusLife. Per tre giorni lo smart district si trasformerà in un percorso dedicato alla cultura asiatica, tra cucina, spettacoli, laboratori e momenti di intrattenimento pensati per pubblici diversi.

Uno dei fulcri dell’evento sarà la proposta gastronomica, con un’offerta ispirata allo street food e alle tradizioni culinarie di diversi Paesi asiatici. Il pubblico potrà trovare specialità della cucina coreana, giapponese e cinese, sushi, pad thai, noodles, mochi, accompagnati da sake, the verde e birra giapponese, in un itinerario di sapori costruito per un’esperienza informale e conviviale.

I laboratori

Accanto al cibo, il festival proporrà anche un programma di attività culturali e spettacoli. Sabato pomeriggio (dalle 14 alle 19), in collaborazione con la Associazione culturale Cinese di Bergamo, sono in programma laboratori e momenti esperienziali dedicati alla calligrafia, alla realizzazione del ventaglio rotondo e dei nodi cinesi, oltre a iniziative legate all’uso delle bacchette e ad alcune esibizioni ispirate alla tradizione cinese.

Domenica spazio invece ad alcuni dei momenti più spettacolari del weekend, con la sfilata del dragone e dei leoni, lo show del Dragon Fly e dimostrazioni di arti marziali a cura dell’Accademia Italiana Shen Qi Kwoon Tai. In programma anche attività dedicate alla tradizione giapponese, tra calligrafia, origami e cerimonia del tè. Il programma serale guarderà anche alla cultura pop contemporanea. Venerdì sono previsti un talk dedicato al bubble tea, musica live con i Whismi band e un dj set K-pop e anime. Sabato il palco ospiterà i Vocastars per una live performance Cosplay, seguita da un talk con la content creator Esther Lipofa Go, musica live e dj set..