Ecco Cortolovere, Ambra madrina del festival del cortometraggio

È tutto pronto per la 25esima edizione di Cortolovere, il festival internazionale del cortometraggio, con la direzione artistica di Gianni Canova, che si svolgerà a Lovere (Bergamo) sul lago d’Iseo, da lunedì 25 a sabato 30 settembre. Numerosi gli incontri e gli ospiti del mondo del cinema, dal focus del mestiere della sceneggiatrice (ne parlerà Doriana Leondeff) all’animazione (con Bruno Bozzetto, Presidente onorario del festival), fino ai riconoscimenti per il miglior cortometraggio internazionale e quello per Occhi sul Lago, il contest per i giovani registi, che saranno premiati dalla Signora del Lago di questa edizione, Ambra Angiolini.