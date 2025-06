Elio della Disney, l’horror di Danny Boyle: tutti i film nelle sale della Bergamasca

La prima uscita del weekend è un film per bambini e famiglie prodotto da Disney Pixar: il titolo è «Elio», la regia è di Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina. Il film porterà tutti gli spettatori in viaggio nell’universo con il simpatico protagonista, Elio appunto, un bambino dalla fervida immaginazione che si ritrova teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Qui viene identificato per errore dal resto dell’universo come ambasciatore della Terra. Tra amicizie con strani alienetti e prove straordinarie, Elio alla fine capirà qual è il suo posto nel mondo. Una pellicola che parla di solidarietà, di ricerca della propria identità, del rapporto con le figure genitoriali, di amicizia e delle qualità di un vero leader. Perfetto per i più piccoli ma anche per i genitori.

Tra le opere per famiglie segnaliamo che è ancora disponibile anche il live action della DreamWorks «Dragon Trainer».

L’horror di Danny Boyle

La seconda novità della settimana è invece un film vietato ai minori di 14 anni, l’horror sci-fi dalle tinte action «28 anni dopo», diretto dal premio Oscar Danny Boyle. La pellicola è la terza ambientata nel mondo di «28 giorni dopo». Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, ancora in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un’unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l’isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti. Il cast è composto da Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes.

Il Maestro e Margherita

Altra uscita è «Il Maestro e Margherita», una produzione russa ispirata al romanzo capolavoro del Novecento di Michail Bulgakov. Il film, con Claes Bang, August Diehl e Yuliya Snigir, è ambientato nella Mosca del 1930 ed esplora censura, libertà politica, creatività e pazzia. La regia è di Michael Lockshin.