Film Meeting, il Brasile fa incetta di premi. Ecco tutti i vincitori della 42esima edizione

Il premio della giuria internazionale

La giuria internazionale, invece, composta da Michelangelo Frammartino, Vaida Kazlauskaitė e Paola Raiman ha assegnato il Premio per la migliore regia del valore di 2.000 euro a «Até que a Música Pare» (Fino alla fine della musica) di Cristiane Oliveira (Brasile, Italia, 2023). Il film parla di Chiara, matriarca di una famiglia originaria del Veneto ed emigrata in Brasile. Dopo la morte di uno dei figli e quando anche il più giovane se ne va di casa, si trova ad affrontare la solitudine. Decide così di accompagnare suo marito Alfredo nei viaggi come fornitore dei bar della Serra Gaúcha.