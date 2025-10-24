I Pooh annunciano: nel 2026 il tour dei 60 anni di carriera

Sessant’anni di musica, amicizia e successi con oltre 100 milioni di dischi venduti e una vittoria al festival di Sanremo. Nel 2026 i Pooh torneranno dal vivo con «POOH 60 - La nostra storia», un tour che celebrerà i sei decenni della storica band italiana. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si esibiranno in 14 concerti nei principali palasport, da settembre a ottobre, con doppia data in ogni città e scalette differenti.

Il tour partirà con le «date zero» del 25 e 26 settembre a Bergamo (ChorusLife Arena) e proseguirà a Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. Le scenografie e le grafiche racconteranno i 60 anni di carriera del gruppo, dagli esordi nel 1966 ai successi più recenti. Sono previste anche uscite discografiche celebrative nel corso dell’anno. I biglietti sono in vendita da oggi, 24 ottobre, su TicketOne.