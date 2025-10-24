Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 24 Ottobre 2025

I Pooh annunciano: nel 2026 il tour dei 60 anni di carriera

IL RITORNO. Ciclo di 14 concerti, biglietti in vendita dal 24 ottobre. Partirà con le «date zero» del 25 e 26 settembre a Bergamo (ChorusLife Arena).

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sessant’anni di musica, amicizia e successi con oltre 100 milioni di dischi venduti e una vittoria al festival di Sanremo. Nel 2026 i Pooh torneranno dal vivo con «POOH 60 - La nostra storia», un tour che celebrerà i sei decenni della storica band italiana. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli si esibiranno in 14 concerti nei principali palasport, da settembre a ottobre, con doppia data in ogni città e scalette differenti.

Il tour partirà con le «date zero» del 25 e 26 settembre a Bergamo (ChorusLife Arena) e proseguirà a Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. Le scenografie e le grafiche racconteranno i 60 anni di carriera del gruppo, dagli esordi nel 1966 ai successi più recenti. Sono previste anche uscite discografiche celebrative nel corso dell’anno. I biglietti sono in vendita da oggi, 24 ottobre, su TicketOne.

«Non pensavamo nel 1966 di arrivare fin qui – ha detto Roby Facchinetti –. È stata una corsa lunga e bellissima, che dedichiamo a chi ha reso grande la nostra storia, da Valerio Negrini a Stefano D’Orazio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

italia
Bergamo
Eboli
Firenze
Milano
Roma
Torino
Arte, cultura, intrattenimento
musica
cinema
Televisione
teatro
Roby Facchinetti
Riccardo Fogli
pooh