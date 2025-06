«Il centro della musica», il 14 giugno al Teatro Donizetti arriva «Il diario di Adamo ed Eva»

Nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti torna «Il centro della musica», rassegna organizzata in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociuali del Comune di Bergamo.

Il diario di Adamo ed Eva

Sabato 14 giugno alle 17 in scena «Il diario di Adamo ed Eva», concerto-spettacolo tratto dal testo di Mark Twain adattato da Silvia Rossetti. In scena le voci brillanti e contrastanti dei due personaggi biblici, interpretati rispettivamente da Marco Montanari e da Rendy Anoh. Le musiche originali di Danilo Comitini, eseguite dall’Orchestra Filarmonica Italiana sotto la direzione di Jacopo Rivani, completano questo racconto esilarante e sorprendentemente attuale. Un viaggio poetico e divertente tra differenze, malintesi e irresistibili attrazioni per raccontare la più antica delle storie: la nascita dell’amore tra due esseri diametralmente opposti.

Danilo Comitini

Danilo Comitini, pianista e compositore, è nato in Inghilterra nel 1986 e ha studiato al conservatorio di Pesaro, per poi diplomarsi con lode all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e frequentare il master di II livello in composizione. La sua musica ha ottenuto importanti riconoscimenti ed è stata premiata da alcune delle più influenti personalità del panorama compositivo.

L’appuntamento successivo con «Il centro della musica» è per il 21 giugno: in scena il Gruppo Fiati Musica Aperta con lo spettacolo «Così fan tutte (o forse no?)».

Info, biglietti e prenotazioni

Biglietti a 15 euro, ridotto a 10, 7 per gli utenti dei Centri per tutte le età di Bergamo. Ridotto per under 30, over 65, titolari FamilyCard, portatori di handicap (min. 75%), dipendenti del Comune di Bergamo, studenti delle scuole di teatro, di musica e del Conservatorio.