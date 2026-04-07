Il mistero del San Sebastiano di Raffaello: piccolo capolavoro enigmatico della Carrara
IL PODCAST. Un giovane elegante, uno sguardo sfuggente e un dettaglio quasi invisibile. Nel quarto episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» un dipinto giovanile di Raffaello custodito alla Carrara rivela un enigma inatteso.
Bergamo
Il suo sguardo non incontra mai davvero il nostro. Il volto è sereno, quasi assorto, immerso in un silenzio che sembra attraversare i secoli. Davanti a noi c’è un giovane elegante, vestito con abiti raffinati, su uno sfondo di colline e cielo azzurro. Eppure qualcosa non torna.
Il progetto «L’arte in pausa caffè»
Osservando con attenzione il dipinto, un dettaglio quasi invisibile cambia completamente la lettura dell’opera. È da qui che prende avvio la quarta puntata del podcast «L’arte in pausa caffè. I capolavori della Carrara visti da vicino», realizzato da Roberto Vitali della redazione web de L’Eco di Bergamo in collaborazione con l’Accademia Carrara. Nel podcast Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate dell’Accademia Carrara, accompagna gli ascoltatori dentro questo dipinto enigmatico, raccontando come un dettaglio quasi invisibile possa cambiare completamente la storia che l’opera ci racconta.
Un uscita a settimana per scoprire particolari inediti e storie curiose di alcune delle opere che costituiscono il vasto patrimonio della Carrara. Nel podcast si alterneranno le voci di Paolo Plebani, conservatore e referente Dipinti, Disegni, Stampe, Archivi Storici, Biblioteca Storica e di Giulia Zaccariotto, curatrice delle collezioni di scultura e arti applicate, Placche e Placchette, entrambi dell’Accademia Carrara di Bergamo. La voce narrante è di Riccardo Sanga. L’audio, le riprese e il montaggio, invece, sono di Franco Signorelli.
Il videpocast e l’offerta speciale per abbonarsi
Il videopocast avrà una cadenza settimanale. A parte la prima puntata aperta a tutti, le altre saranno visibili solo dagli abbonati. E a proposito di abbonamento, nel corso dell’iniziativa «L’Arte in Pausa caffé», si potrà approfittare di un’offerta speciale per abbonarsi al nostro quotidiano digitale: 8 settimane al prezzo di 12 euro .
Il giovane Raffaello e un dipinto sorprendente
Il quadro è uno dei piccoli capolavori custoditi all’Accademia Carrara di Bergamo ed è opera di un Raffaello Sanzio giovanissimo, appena uscito dalla bottega del suo maestro Perugino. A prima vista potrebbe sembrare quasi un ritratto: un giovane a mezzo busto, avvolto in un mantello rosso, con abiti riccamente decorati e un volto delicato. Lo sfondo mostra un paesaggio luminoso, punteggiato di alberi e colline. Ma non è un ritratto. E non è neppure ciò che sembra. La chiave del mistero si trova in un particolare minuscolo, che rischia di sfuggire anche agli osservatori più attenti: la coda di una freccia.
I titoli delle puntate in uscita
1. «Il ritratto di Lucina Brembati» con Paolo Plebani il 17 marzo
2. «Maria Tudor la sanguinaria» con Giulia Zaccariotto il 24 marzo
3. «Lo studioso con il libro aperto» con Paolo Plebani il 31 marzo
4. «L’enigma di San Sebastiano» con Giulia Zaccariotto il 7 aprile
5. «Vizio e virtù in Pietro Bernini» con Giulia Zaccariotto il 14 aprile
6. «Anastasia Spini, il ritratto di chi non chiese permesso» con Paolo Plebani il 21 aprile
7. «Caterina Cornaro: un duetto da melodramma sul trono perduto di Cipro» con Paolo Plebani il 28 aprile
8. «Lorenzo Lotto: debiti e calzini, tra grifoni, codicilli e medaglie» con Giulia Zaccariotto il 5 maggio
9. «Chi è quel gentiluomo inquieto? Il ritratto che ancora inganna il web» con Paolo Plebani il 12 maggio
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