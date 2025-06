Il Teatro Donizetti cerca nuove maschere per la stagione 2025/2026

Concluse le stagioni autunnale e invernale, la Fondazione Teatro Donizetti guarda già al futuro. È ufficialmente aperto il bando per la selezione del personale di sala che sarà impiegato durante la stagione teatrale 2025/2026, in programma dal primo settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Il nuovo personale sarà destinato all’accoglienza e all’assistenza del pubblico durante gli spettacoli e gli eventi in calendario presso il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale di Bergamo. La selezione avverrà attraverso una manifestazione di interesse, con valutazione basata su curriculum vitae e colloquio individuale . A conclusione della procedura, sarà formata una graduatoria dalla quale la Fondazione attingerà per coprire le necessità organizzative della stagione.

Per candidarsi è necessario compilare l’apposita richiesta, scaricabile dal sito ufficiale www.teatrodonizetti.it, e inviarla via email all’indirizzo [email protected] entro e non oltre martedì 18 giugno 2025. Un’opportunità ideale per chi ama il mondo del teatro e desidera farne parte attivamente, contribuendo all’eccellenza dell’esperienza culturale offerta dai teatri di Bergamo.