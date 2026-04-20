In piazzale Alpini NXT Festival per tutti: a giugno concerti a solo 1 euro

Musica dal vivo e aggregazione, al piazzale degli Alpini in città si riaccendono i riflettori del NXT Festival. Proposto da Shining Production, capofila in Ati con Pink Bear, realizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo, da giugno fino al 6 settembre.

Tutti i concerti in programma per il mese di giugno saranno disponibili al pubblico al prezzo simbolico di 1 euro «NXT Festival - spiegano i promotori - riprende il percorso idealmente avviato gli anni scorsi, alla scoperta della musica dal vivo, nei suoi diversi generi e sfumature, ospitando i protagonisti della scena musicale italiana e alcuni appuntamenti con i party più amati, per serate d’estate da vivere in spensieratezza. E quest’anno rilancia con una novità, una nuova iniziativa pensata per rendere la musica dal vivo ancora più accessibile: tutti i concerti in programma per il mese di giugno saranno disponibili al pubblico al prezzo simbolico di 1 euro. Un progetto che nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra spazio urbano, musica e comunità, trasformando Piazzale degli Alpini in un punto di ritrovo aperto e inclusivo, dove condividere esperienze, emozioni e momenti di socialità». Luca Borsetti, referente di NXT.

Gli appuntamenti

Il calendario entra nel vivo il 2 giugno con Le Notti di Mario Festival: un evento speciale dedicato alla musica dal vivo. Il cast completo sarà svelato nelle prossime settimane.

Il 12 giugno sul palco si accende l’effetto nostalgia in formato party con «Voglio tornare negli anni ’90». Un viaggio emozionante attraverso gli anni ’90, capace di coinvolgere tutte le generazioni, dai più giovani agli adulti, fino a chi vuole rivivere i ricordi di un’epoca indimenticabile. Di seguito i Sud Sound System, alfieri di un sound unico che mescola reggae, dancehall e tradizione mediterrane saranno protagonisti del live del 13 giugno. Il pop cantautorale imbevuto di tropicalia dei Selton sarà di scena il 19 giugno. Alla «stazione» del NXT il 20 giugno approda anche il Train To Roots HiFi, nuovo progetto della storica band sarda, una veste inedita che rinnova il loro sound tra remix, arrangiamenti contemporanei e nuove sonorità.

Fine giugno con Tonino Carotone

Il 26 giugno il sipario si alza su Tonino Carotone, cantautore spagnolo dallo stile inconfondibile, capace di fondere sonorità mediterranee, atmosfere bohémien e cantautorato d’autore in una cifra artistica ironica e profondamente evocativa. Il cartellone prosegue a luglio (il 4 luglio) con i Modena City Ramblers, una delle realtà più rappresentative del folk italiano contemporaneo.

Modena City Ramblers Madame Ditonellapiaga

Il FeFéstival a fine maggio