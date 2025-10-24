Cultura e Spettacoli / Valle Cavallina
Venerdì 24 Ottobre 2025
«Io Canto Family», quarto posto per Azzurra e mamma Tiziana di Gorlago. Sul podio per energia e simpatia
IL TALENT. Finalissima nella serata del 23 ottobre per il programma di Michelle Hunziker.
Sono arrivate in finale e hanno concluso il loro emozionante viaggio a «Io Canto Family» nell’ultima serata del programma: la tredicenne Azzurra Devalle e mamma Tiziana Manenti di Gorlago hanno cantato con il cuore e il sorriso fino all’ultima esibizione, a un passo dal podio. Quarto posto.
Un successo, ma soprattutto una bellissima avventura condivisa cantando. «Grazie per la bellissima energia» ha detto la conduttrice Michelle Hunziker. Sin da subito, infatti, la coppia bergamasca ha conquistato giuria e pubblico per l’energia contagiosa e la solarità. Nella serata di giovedì 23 ottobre erano otto le coppie finaliste ancora in gara, durante la serata hanno affrontato diverse eliminazioni.
Tre le esibizioni di Azzurra e Tiziana: con la coach Giusy Ferreri in «Non ti scordar mai di me» della Ferreri, con la coach Serena Brancale in «Anema e core» della Brancale e nell’ultima esibizione la coppia ha cantato nuovamente «Mamma Maria» dei Ricchi e Poveri. Sul podio poi sono arrivati Matteo e papà Mario.
