Cultura e Spettacoli / Valle Cavallina
Venerdì 24 Ottobre 2025

«Io Canto Family», quarto posto per Azzurra e mamma Tiziana di Gorlago. Sul podio per energia e simpatia

IL TALENT. Finalissima nella serata del 23 ottobre per il programma di Michelle Hunziker.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

la tredicenne Azzurra Devalle e mamma Tiziana Manenti di Gorlago con Serena Brancale
la tredicenne Azzurra Devalle e mamma Tiziana Manenti di Gorlago con Serena Brancale

Sono arrivate in finale e hanno concluso il loro emozionante viaggio a «Io Canto Family» nell’ultima serata del programma: la tredicenne Azzurra Devalle e mamma Tiziana Manenti di Gorlago hanno cantato con il cuore e il sorriso fino all’ultima esibizione, a un passo dal podio. Quarto posto.

Un successo, ma soprattutto una bellissima avventura condivisa cantando. «Grazie per la bellissima energia» ha detto la conduttrice Michelle Hunziker. Sin da subito, infatti, la coppia bergamasca ha conquistato giuria e pubblico per l’energia contagiosa e la solarità. Nella serata di giovedì 23 ottobre erano otto le coppie finaliste ancora in gara, durante la serata hanno affrontato diverse eliminazioni.

Tre le esibizioni di Azzurra e Tiziana: con la coach Giusy Ferreri in «Non ti scordar mai di me» della Ferreri, con la coach Serena Brancale in «Anema e core» della Brancale e nell’ultima esibizione la coppia ha cantato nuovamente «Mamma Maria» dei Ricchi e Poveri. Sul podio poi sono arrivati Matteo e papà Mario.

Gorlago
Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Televisione
Tempo libero
Vacanze
Vita quotidiana
Azzurra Devalle
Tiziana Manenti
Michelle Hunziker
Serena Brancale
Mediaset Infinity