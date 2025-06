La festa della musica a Bergamo: «Tutti devono poter suonare e cantare»

La festa della musica a Bergamo

È stata, questa, solo una delle manifestazioni di cui Bergamo ha brulicato fin dal mattino, tra Città alta e bassa. E non solo. La mattinata era cominciata all’aeroporto di Orio, dove, nell’area dei check in, una turista napoletana ha tirato fuori il violino dalla custodia e si è messa a improvvisare un pezzo country eseguito dai Mismountain Boys, una band intitolata a un ex dipendente della Sacbo che ne faceva parte, Remo Ceriotti: sua moglie Isabella Saradini ne è la voce e la leader e al marito ha anche dedicato “America”, un suo brano country in italiano. All’aeroporto si sono anche esibiti la giovanile Sound Blast Orchestra, e, nell’area imbarchi Schengen, la pianista Elena Migliorini e la Banda Musicale Ardesio.

Nel pomeriggio, esploderà di note tutta la via Tasso. Nel Chiostro di Santo Spirito stipato di pubblico, tra mandolino, mandola, mandoloncello e contrabbasso, ha suonato l’esperto Ensemble Eugenio Giudici. Poco più in là, nel cortile della Biblioteca Caversazzi, ha sfoderato tutto il suo virtuosismo una formazione storica bergamasca: il Sant’Antonio David Singer’s, una sessantina di elementi in divisa nera con tocco arancione che hanno deliziato I presenti (anche qui pienone, complice il bel tempo) con il loro repertorio di gospel e spiritual. Ma tutta la città ha salutato il Solstizio d’estate all’insegna della gioia in note. Prima del gran finale con la serata al Teatro Donizetti: con «HardCoro» è protagonista il pubblico, chiamato a cantare in coro grazie alla guida di Michele Acocella.