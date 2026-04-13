La storia di Leila allo Schermo Bianco di Bergamo

Prodotto da Start in associazione con Fare Alma Film e Little Bear, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund, «Leiula» (2025, Italia, 65’) è un’opera poetica che intreccia autobiografia e immaginazione per raccontare il legame tra un padre e una figlia nel delicato momento di una separazione familiare.

Il film racconta la storia di Clementina, dieci anni , che durante un’estate in campagna cerca di fare i conti con la partenza improvvisa della madre, sparita dopo un litigio. Il padre, per proteggerla, trasforma il dolore in un gioco fatto di mappe, missioni e avventure: Clementina diventa Leila, giovane aviatrice coraggiosa, e il padre il suo compagno di viaggio. Insieme partono per una missione immaginaria - ritrovare la mamma - dove realtà e fantasia si intrecciano, aprendo uno spazio possibile per elaborare la perdita.

«Il tentativo di ricomporre, anche se in modo imperfetto e fragile, i frammenti di un giocattolo rotto. È un film che nasce dall’amore, goffo e spaventato, ma ostinato»

«Leila è nato come risposta sincera a un dolore - racconta Alessandro Abba Legnazzi - Davanti agli occhi pieni di lacrime di mia figlia Clementina, non sapevo come rispondere alla sua domanda più grande: dov’è la mamma? Ho iniziato a disegnare con lei, a inventare storie e giochi per rimanere a galla, per tenerla stretta a me. In quel mondo immaginario sono stato orco e cavaliere, paura e conforto. Questa fiaba, che ci ha logorati e insieme tenuti uniti, è diventata un film: il tentativo di ricomporre, anche se in modo imperfetto e fragile, i frammenti di un giocattolo rotto. È un film che nasce dall’amore, goffo e spaventato, ma ostinato».