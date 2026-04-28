L’eterno ragazzo in concerto a Bergamo: a settembre Gianni Morandi a ChorusLife

Il tour di Gianni Morandi «eterno ragazzo» della musica leggera approda quindi in città. Mentre è il tour nei palasport si avvia alla conclusione con le ultime date (Montichiari 30 aprile, Pesaro 2 maggio, Padova 4 maggio, Genova 6 maggio), il 28 settembre sarà protagonista di un concerto alla ChorusLife Arena. Anche queste nuove date saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano «C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones» scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, forse il brano più rappresentativo e importante della carriera di Morandi.

Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo «Monghidoro» - brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile - sia per i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione.