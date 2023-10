Libri d’autore alla ribalta negli incontri del Circolino

«Lib(e)ri di sognare e pensare»: nel titolo della rassegna letteraria che prende il via martedì 24 ottobre c’è tutta l’essenza delle attività della Cooperativa Città Alta, da anni impegnata in progetti legati al mondo letterario. Dagli albori delle «Letture amene sotto il berceau», che strada facendo hanno cambiato pelle, agli appuntamenti che da novembre 2021 hanno trovato casa nella Sala Civica del Circolino in Città Alta. Uno spazio recuperato dalla Cooperativa (a proprie spese) nell’ambito dei lavori di trasformazione e restauro dell’ex chiesa di Sant’Agata in Città Alta.

Tantissimi gli scrittori che si sono alternati in questo lungo periodo: da Marco Missiroli ad Antonio Manzini, passando per Benedetta Tobagi, Dario Ferrari, Simone Moro, Giorgio Fontana, Marco Balzano, Marcello Fois, Claudio Cerasa, Bruno Arpaia, solo per fare qualche nome. Dopo la pausa estive le proposte letterarie riprendono in un modo più ordinato e cadenzato e sotto un titolo nuovo.

Ingresso libero e aperto alla città

«La parola libri è contenuta in liberi, è non ci è parso una causalità» spiegano dalla Cooperativa. «Il titolo della nostra rassegna spiega benissimo il senso del nostro agire e delle nostre proposte, aperte alla massima condivisione con la città in un ciclo di incontri rigorosamente a ingresso libero».

Una serie di proposte alle quali si affiancheranno quelle in collaborazione con altre realtà che hanno chiesto di essere ospitate nella Sala Civica per le loro proposte, letterarie e non: da reading a concerti, passando per le mostre (quella della Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori si chiude domenica 22) e dibattiti su temi sociali rilevanti. È il caso del confronto su «Come d’aria», libro della scomparsa Ada D’Adamo, vincitrice del Premio Strega 2023, che si è tenuto a fine settembre grazie alla collaborazione con Spazio Autismo e l’associazione «Soffia nel vento», molto partecipato.

Il calendario degli appuntamenti

Tornando a «Lib(e)ri di sognare e pensare», la rassegna debutta martedì 24 ottobre alle 20,45: ingresso libero, prenotazione (consigliata) su Eventbrite. Si comincia con «Non si uccide di martedì», ultimo libro del veneziano Andrea Molesini, vincitore del Premio Campiello nel 2011. Una storia (edita da Sellerio) di denari e donne tra Venezia e Rodi, sullo sfondo dell’Italia fascista alla vigilia della Conferenza di Monaco del 1938.

Martedì 7 novembre sarà la volta di un altro autore di Sellerio, il toscano Francesco Recami che propone una nuova opera della sua collana legata al mondo della malavita milanese e a quelle case di ringhiera tanto d’antan: «Colpo grosso ai Frigoriferi milanesi» è un altro (imperdibile) capitolo della commedia criminale e umana tratteggiata con grande stile da Recami. Appuntamento sempre alle 20,45.

Il secondo appuntamento di novembre è invece con un vecchio amico del Circolino, Marco Balzano, Premio Campiello nel 2015, già presente lo scorso anno con «Cosa c’entra la felicità? Una parola e quattro storie» e protagonista anche di un workshop con Belleville. Giovedì 23 novembre alle 20,45 presenterà il suo ultimo libro «Café Royal» (Einaudi). Gli appuntamenti (due al mese, tranne dicembre) proseguiranno fino ad aprile.

La partnership con Belleville

Tra le iniziative ospitate dal Circolino va segnalato l’appuntamento di mercoledì 8 novembre alle 18 con «Il presepe di San Francesco» (Edizioni Il Mulino), l’ultima opera di Chiara Frugoni, scomparsa nell’aprile 2022. Un evento curato da Manuela Barani con Lara Zanchi.