Masterchef, la bergamasca Mary si ferma al quarto posto

Le prove della finalissima

La puntata era iniziata bene per Mary, con la difficile sfida proposta dallo chef ospite Mauro Colagreco: un piccione disossato e ripieno cotto all’interno di un cedro. Mary si prende i complimenti dello chef argentino. Il piemontese Simone, però, fa meglio, e si aggiudica l’unico posto diretto in finale. Restano solo due posti disponibili. L’ultimo Invention Test prevede di cucinare con fiori, foglie o radici. Asparago per Jack rapa per Anna e Mary con i fiori di cosmos. Il piatto di Mary riproduce un fiore, con albicocche infuse nel brodo dashi e una tartare di scampi. È giudicato fresco, dolce, delicato ma il profumo di lavanda è considerato troppo coprente. «Ho fatto la mia finale oggi perché mi sono battuta con le persone che reputo più forti, ed è giusto così» ha detto sportivamente Mary prima di salutare.