Opi continua il suo percorso da «Amici». I complimenti di Malgioglio

Ha cantato «Ho imparato a sognare» di Negrita e il giudice della puntata Cristiano Malgioglio gli ha detto: «Ho sentito che tu stavi sognando e mi hai fatto sognare». Continua la crescita artistica di Opi, il cantante ventiquattrenne di Bonate Sopra che partecipa al talent «Amici» di Maria De Filippi su Canale 5.

Nell’undicesima puntata della stagione, andata in onda domenica 7 dicembre, Simone Opini si è mostrato a suo agio tanto da cantare la prima parte del brano seduto sul pavimento in mezzo allo studio, addosso una maglia nera a rete che lasciava intravedere i tantissimi tatuaggi.

Il plauso di Malgioglio

La classifica del Canto ormai da diverse settimane vede Opi lontano dalle posizioni di sfida (primo Lorenzo, in coda Flavia e Plasma): stavolta ha chiuso da quarto. Per poi sentire il giudizio di Cristiano Malgioglio: «Credo che questa canzone è come se l’avessi cucita addosso. Bellissima interpretazione, che è difficilissima. Mi hai convinto moltissimo».