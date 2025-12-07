Burger button
Cultura e Spettacoli / Isola e Valle San Martino
Domenica 07 Dicembre 2025

Opi continua il suo percorso da «Amici». I complimenti di Malgioglio

IL REAL. Nell’undicesima puntata della stagione di «Amici», andata in onda domenica 7 dicembre, Simone Opini si è mostrato a suo agio. E’ quarto in classifica.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
Simone Opini in arte Opi
Simone Opini in arte Opi

Ha cantato «Ho imparato a sognare» di Negrita e il giudice della puntata Cristiano Malgioglio gli ha detto: «Ho sentito che tu stavi sognando e mi hai fatto sognare». Continua la crescita artistica di Opi, il cantante ventiquattrenne di Bonate Sopra che partecipa al talent «Amici» di Maria De Filippi su Canale 5.

Nell’undicesima puntata della stagione, andata in onda domenica 7 dicembre, Simone Opini si è mostrato a suo agio tanto da cantare la prima parte del brano seduto sul pavimento in mezzo allo studio, addosso una maglia nera a rete che lasciava intravedere i tantissimi tatuaggi.

Il plauso di Malgioglio

La classifica del Canto ormai da diverse settimane vede Opi lontano dalle posizioni di sfida (primo Lorenzo, in coda Flavia e Plasma): stavolta ha chiuso da quarto. Per poi sentire il giudizio di Cristiano Malgioglio: «Credo che questa canzone è come se l’avessi cucita addosso. Bellissima interpretazione, che è difficilissima. Mi hai convinto moltissimo».

Per sottolineare che «interpretare è difficilissimo, cantare è molto più facile». E ancora: «Però quando uno dà l’anima, quando si racconta... Ho sentito che stavi sognando e mi hai fatto sognare». Per Opi, quindi, il sogno all’interno di «Amici» non si interrompe e, anzi, sembra avere imboccato la direzione giusta per durare a lungo.

