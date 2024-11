«Pensare come una montagna», Maurizio Cattelan a Bergamo nel 2025

Arrivano le prime anticipazioni sul programma 2025 della Gamec, in vista dell’apertura della nuova sede prevista per l’autunno 2026. Tanti i progetti sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle zone di montagna, alle valli, al verde urbano. Prosegue infatti il programma biennale diffuso «Pensare come una montagna», con la direzione artistica di Lorenzo Giusti: il grande protagonista del 2025 sarà Maurizio Cattelan, uno degli artisti italiani più celebri in ambito internazionale.