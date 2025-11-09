Cultura e Spettacoli / Isola e Valle San Martino
Domenica 09 Novembre 2025
Per Opi è ancora sfida al talent di «Amici»
SU CANALE 5. Il 24enne di Bonate Sopra allo show di Maria de Filippi deve affrontare il giudizio di quattro maestri d’eccezione.
È proprio accidentato il percorso del cantante Opi all’interno di «Amici», il talent show di Canale 5. È in sfida anche al termine della puntata andata in onda domenica 9 novembre, dopo che in settimana aveva dovuto fare i conti con il giudizio extra di quattro esperti chiamati in causa da Rudy Zerbi, per convincere Anna Pettinelli, la coach di Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, che sbaglia a tenerlo nella scuola: «Lo illudi soltanto», ha ripetuto più volte. Ma Pettinelli resta della sua opinione e per Opi l’avventura nella scuola di Maria De Filippi continua fatica dopo fatica. L’ora delle decisioni è comunque dietro l’angolo.
Davanti a due giudici al top come Ornella Vanoni e Annalisa (che ha presentato il nuovo singolo «Esibizionista»), infatti, per il cantante bergamasco è arrivata un’altra maglia rossa della sfida: ha finito all’ultimo posto nella classifica dominata da Valentina. Del resto, oltre alle consuete critiche di Rudy Zerbi, la sua interpretazione di «You give love a bad name» di Bon Jovi è stata giudicata energica ma anche, e sono le parole di Ornella Vanoni, «troppo piena di sé».
Insieme al bergamasco in sfida per il Canto c’è Michelle, mentre per il Ballo (giudice Virna Toppi, prima ballerina del Teatro Alla Scala di Milano) questa settimana le maglie rosse sono indossate da Paola e Pierpaolo. Per Opi le prossime si annunciano ore decisive per la permanenza ad «Amici».
