Per Opi è ancora sfida al talent di «Amici»

È proprio accidentato il percorso del cantante Opi all’interno di «Amici» , il talent show di Canale 5. È in sfida anche al termine della puntata andata in onda domenica 9 novembre , dopo che in settimana aveva dovuto fare i conti con il giudizio extra di quattro esperti chiamati in causa da Rudy Zerbi , per convincere Anna Pettinelli, la coach di Simone Opini, 24 anni di Bonate Sopra, che sbaglia a tenerlo nella scuola: «Lo illudi soltanto», ha ripetuto più volte. Ma Pettinelli resta della sua opinione e per Opi l’avventura nella scuola di Maria De Filippi continua fatica dopo fatica. L’ora delle decisioni è comunque dietro l’angolo.

Davanti a due giudici al top come Ornella Vanoni e Annalisa (che ha presentato il nuovo singolo «Esibizionista»), infatti, per il cantante bergamasco è arrivata un’altra maglia rossa della sfida: ha finito all’ultimo posto nella classifica dominata da Valentina. Del resto, oltre alle consuete critiche di Rudy Zerbi, la sua interpretazione di «You give love a bad name» di Bon Jovi è stata giudicata energica ma anche, e sono le parole di Ornella Vanoni, «troppo piena di sé».