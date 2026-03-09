«Pinguini», ecco il video social sulle Mura di Bergamo per annunciare il lancio del nuovo tour

«Il 2025 ci ha dato tantissimo, è un anno a cui vorremo bene per sempre. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà questo 2026, ma siamo fiduciosi che non ci deluderà. Noi siamo sempre qui, anche se un pelo più silenziosi: ogni tanto bisogna sapersi rigenerare. Altro che sciolti o dispersi, siamo più uniti che mai. Torniamo prestissimo, promesso». Il 1° gennaio i Pinguini Tattici Nucleari hanno salutato così il nuovo anno e ora, pochi mesi dopo, ecco un video che annuncia per il 10 marzo tante novità, anzi tante date che saranno quelle del nuovo tour.