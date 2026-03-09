Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Lunedì 09 Marzo 2026

«Pinguini», ecco il video social sulle Mura di Bergamo per annunciare il lancio del nuovo tour

IL «CORTO». I Pinguini Tattici Nucleari avevano salutato il 2026 promettendo un ritorno dopo un periodo di pausa per rigenerarsi. Ora un video ambientato a Bergamo, con le Mura sullo sfondo, annuncia importanti novità. Martedì 10 marzo saranno svelate le date del nuovo tour della band.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

«Il 2025 ci ha dato tantissimo, è un anno a cui vorremo bene per sempre. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà questo 2026, ma siamo fiduciosi che non ci deluderà. Noi siamo sempre qui, anche se un pelo più silenziosi: ogni tanto bisogna sapersi rigenerare. Altro che sciolti o dispersi, siamo più uniti che mai. Torniamo prestissimo, promesso». Il 1° gennaio i Pinguini Tattici Nucleari hanno salutato così il nuovo anno e ora, pochi mesi dopo, ecco un video che annuncia per il 10 marzo tante novità, anzi tante date che saranno quelle del nuovo tour.

Un video che ha come protagonista ancora una volta Bergamo con tanto di Mura in bella vista, all’altezza del «curvone» per Colle Aperto. I protagonisti sono ovviamente loro: Riccardo Zanotti, Elio Biffi e la band ma anche dei loro «sosia» e il comico Andrea Pisani, in un gioco di informazioni e domande per arrivare alla notizia ufficiale: le date dei prossimi concerti saranno svelate nella giornata di martedì 10 marzo. Ora non resta che aspettare e godersi il video made in Bergamo.

