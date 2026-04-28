Quando i sogni prendono strade inattese: Luca Argentero alla ChorusLife Arena

In scena, Luca Argentero accompagna il pubblico in un viaggio intenso e coinvolgente attraverso le vite di tre figure emblematiche dello sport italiano: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba . Tre storie profondamente diverse, unite da un filo comune: quello dell’eroismo, raccontato non solo nelle imprese sportive ma anche nelle fragilità e nelle contraddizioni umane.

Diverso il percorso di Walter Bonatti, simbolo di coraggio e solitudine. Dalla drammatica esperienza sul K2 alle imprese in solitaria, la sua storia è segnata da una continua ricerca interiore, dove la sfida più dura non è la montagna ma il confronto con se stessi e con gli altri. Infine Alberto Tomba, icona degli anni ’80, capace di unire il Paese davanti alla televisione con le sue vittorie. Carismatico, irriverente e vincente, rappresenta un’Italia spensierata e desiderosa di riscatto.