Quando i sogni prendono strade inattese: Luca Argentero alla ChorusLife Arena
L’EVENTO. L’attore racconta tre icone dello sport italiano tra cadute, riscatti e umanità: lo spettacolo in scena l’11 maggio.
Arriva alla ChorusLife Arena di Bergamo, l’11 maggio alle 21, «È questa la vita che sognavo da bambino?», lo spettacolo scritto da Gianni Corsi, Luca Argentero ed Edoardo Leo, che firma anche la regia, con le musiche originali di Davide Cavuti e la produzione di Stefano Francioni.
In scena, Luca Argentero accompagna il pubblico in un viaggio intenso e coinvolgente attraverso le vite di tre figure emblematiche dello sport italiano: Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba. Tre storie profondamente diverse, unite da un filo comune: quello dell’eroismo, raccontato non solo nelle imprese sportive ma anche nelle fragilità e nelle contraddizioni umane.
Malabrocca, «inventore» della Maglia Nera, incarna l’anti-eroe per eccellenza. Nel difficile dopoguerra italiano, scoprì quasi per caso che arrivare ultimo al Giro d’Italia poteva conquistare il cuore della gente, trasformando la sconfitta in un inatteso successo popolare. La sua figura racconta un’Italia povera ma solidale, capace di riconoscersi nella rivincita degli ultimi.
Diverso il percorso di Walter Bonatti, simbolo di coraggio e solitudine. Dalla drammatica esperienza sul K2 alle imprese in solitaria, la sua storia è segnata da una continua ricerca interiore, dove la sfida più dura non è la montagna ma il confronto con se stessi e con gli altri. Infine Alberto Tomba, icona degli anni ’80, capace di unire il Paese davanti alla televisione con le sue vittorie. Carismatico, irriverente e vincente, rappresenta un’Italia spensierata e desiderosa di riscatto.
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