Sanremo Giovani, Arianna Rozzo supera il turno e vola alla fase finale

La giovane cantante è uscita vincitrice martedì sera 26 novembre dal terzo appuntamento del talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival 2025, condotto da Alessandro Cattelan e andato in onda su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay dalla Sala A di via Asiago. Insieme a lei hanno superato il turno Alex Wyse e Bosnia, che vanno ad aggiungersi agli artisti selezionati nella prime due puntate: Grelmos, Mazzariello, Mew, Selmi, Settembre e Tancredi.