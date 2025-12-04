Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025
«Senza amore sarei un ciarlatano»: Quando Jovanotti infiammò la Fiera con l’«Ora Tour» - Foto e video
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Terza puntata della rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Stavolta la memoria va a Jovanotti e al concerto del 5 luglio 2011 alla Fiera di Bergamo non fu una tappa qualunque, ma un vero ritorno.
Lorenzo Cherubini aveva già incontrato la città di Bergamo in momenti significativi: il primo febbraio 1994 con gli studenti dell’ istituto «Belotti» e il 26 aprile dello stesso anno al Palazzetto dello Sport , quando lanciava l’album Lorenzo 1994 . Da allora sono passati anni di successi, ma anche a Bergamo la sua scia non si è mai spenta.
