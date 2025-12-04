Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Banner Articolo pagamento
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

«Senza amore sarei un ciarlatano»: Quando Jovanotti infiammò la Fiera con l’«Ora Tour» - Foto e video

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Terza puntata della rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. Stavolta la memoria va a Jovanotti e al concerto del 5 luglio 2011 alla Fiera di Bergamo non fu una tappa qualunque, ma un vero ritorno.

Elena Catalfamo
Elena Catalfamo
Vicecaposervizio
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti nel concerto «Ora Tour» alla Fiera di Bergamo il 5 luglio 2011
Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti nel concerto «Ora Tour» alla Fiera di Bergamo il 5 luglio 2011

Bergamo

Lorenzo Cherubini aveva già incontrato la città di Bergamo in momenti significativi: il primo febbraio 1994 con gli studenti dell’ istituto «Belotti» e il 26 aprile dello stesso anno al Palazzetto dello Sport , quando lanciava l’album Lorenzo 1994 . Da allora sono passati anni di successi, ma anche a Bergamo la sua scia non si è mai spenta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
musica
cinema
Politica
politica interna
Ambiente
Energia rinnovabile
Piero Angela
Lorenzo Cherubini
jovanotti
EcoDiBergamo.it
Accadde davvero a Bergamo 2025