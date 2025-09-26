Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025
Sorpresa a Bergamo, l’attrice Julianne Moore in Città Alta - Foto e video
CINEMA. Ha vinto l’Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2015. Giornata a spasso tra Palazzo Terzi e Piazza Vecchia.
Bergamo
Un pezzo di Hollywood a Bergamo: Julianne Moore è in visita in Città Alta. A spasso tra Palazzo Terzi e Piazza Vecchia, intorno alle 14 di venerdì 26 settembre ha pranzato allo storico Caffè del Tasso. Cappellino con visiera e capelli raccolti, trench nero, jeans e scarpe
da ginnastica. Un look casual e tanta discrezione per l’attrice premio Oscar in visita a Bergamo.
L’attrice Julienne Moore
Julienne Moore, classe 1960, ha vinto l’Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2015 per la sua interpretazione in «Still Alice» (2014), dove veste i panni di una professoressa di linguistica a cui viene diagnosticato un Alzheimer precoce.
Una curiosità: Julianne Moore è una delle pochissime attrici ad aver vinto nei tre grandi festival del cinema europeo: al Festival di Cannes come miglior attrice per «Maps to the Stars»(2014), l’Orso d’argento al Festival di Berlino per «The Hours» (2003) e al Festival di Venezia come migliore attrice in «Far from Heaven» (2002). Nota anche per «Jurassic Park: il mondo perduto», ha recentemente interpretato la protagonista della nota serie di Netflix «Sirens», con Kevin Bacon, Meghann Fahy e Milly Alcock.
