Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

Sorpresa a Bergamo, l’attrice Julianne Moore in Città Alta - Foto e video

CINEMA. Ha vinto l’Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2015. Giornata a spasso tra Palazzo Terzi e Piazza Vecchia.

Stefano Vailati
Stefano Vailati

Bergamo

Un pezzo di Hollywood a Bergamo: Julianne Moore è in visita in Città Alta. A spasso tra Palazzo Terzi e Piazza Vecchia, intorno alle 14 di venerdì 26 settembre ha pranzato allo storico Caffè del Tasso. Cappellino con visiera e capelli raccolti, trench nero, jeans e scarpe

Julianne Moore
Julianne Moore

da ginnastica. Un look casual e tanta discrezione per l’attrice premio Oscar in visita a Bergamo.

L’attrice Julienne Moore

Julienne Moore, classe 1960, ha vinto l’Oscar come Miglior attrice protagonista nel 2015 per la sua interpretazione in «Still Alice» (2014), dove veste i panni di una professoressa di linguistica a cui viene diagnosticato un Alzheimer precoce.

Una curiosità: Julianne Moore è una delle pochissime attrici ad aver vinto nei tre grandi festival del cinema europeo: al Festival di Cannes come miglior attrice per «Maps to the Stars»(2014), l’Orso d’argento al Festival di Berlino per «The Hours» (2003) e al Festival di Venezia come migliore attrice in «Far from Heaven» (2002). Nota anche per «Jurassic Park: il mondo perduto», ha recentemente interpretato la protagonista della nota serie di Netflix «Sirens», con Kevin Bacon, Meghann Fahy e Milly Alcock.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
Intrattenimento (generico)
Mass Media
Televisione
Julianne Moore
Kevin Bacon
Milly Alcock
Netflix