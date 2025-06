Tornano le visite guidate gratuite al Cimitero di Bergamo

Anche quest’anno tornano le attese visite guidate gratuite al Cimitero Monumentale di Bergamo, promosse dall’Assessorato ai Servizi Cimiteriali. Un’opportunità per riscoprire e valorizzare uno dei luoghi significativi della città, non solo per il suo valore storico e commemorativo, ma anche per il suo patrimonio artistico e architettonico.

Il ciclo di visite «Arte e architettura nel cimitero di Bergamo», a cura dello storico dell’arte Dario Franchi, si svolgerà da giugno a ottobre. Il percorso si articola in due proposte differenti, che accompagneranno i visitatori alla scoperta di spazi, monumenti e storie custodite all’interno del complesso cimiteriale.

Il primo itinerario

Il primo itinerario, “Percorso A”, include la presentazione dell’ingresso monumentale progettato dall’architetto Pirovano, il portico ovest in zona di ingresso, l’area dell’ex cimitero di San Maurizio con le cappelle ottocentesche, la chiesa di Ognissanti (visitabile compatibilmente con lo svolgimento delle funzioni religiose). Il percorso prosegue con l’ex tempio crematorio, l’area dei giardini rialzati, caratterizzata da tombe in stile liberty, e l’area che ospita opere degli scultori Ajolfi, Spanghero, Defendi e la tomba del pittore Mario Sironi. Le visite di questo percorso si terranno domenica 22 giugno, sabato 19 luglio e sabato 13 settembre, con orario dalle 10 alle 11.30/12.

Il secondo itinerario

Il secondo itinerario, “Percorso B”, si apre anch’esso con la presentazione dell’ingresso monumentale per poi condurre i partecipanti all’interno del Famedio, alla tomba del Premio Nobel Giulio Natta e all’area A, dove si possono ammirare opere degli scultori Spanghero e Siccardi. Si prosegue con la visita al settore evangelico e alle cappelle adiacenti, tra cui quelle della famiglia Baj e della famiglia Bergonzo. Il percorso tocca anche i settori dedicati ai caduti in guerra, la cappella Angelini e i settori che ospitano lavori degli scultori Cattaneo e Riva, e il monumento ai partigiani. Le date in programma per questo percorso sono domenica 6 luglio, domenica 31 agosto e domenica 26 ottobre, sempre dalle ore 10 alle ore 11.30/12.

Incontri gratuiti