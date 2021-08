Van De Sfroos: «Dal fondo del Covid mi ha salvato il folk». Sabato suona a Bergamo

Davide Van De Sfroos ha ripreso la via dei concerti e sabato suona a Bergamo, nell’arena del piazzale Alpini (inizio ore 21; ingresso 23 euro). È una ripresa importante per Davide Bernasconi: è uscito un singolo tratto dal nuovo album «Maader Folk» che uscirà il 17 settembre per Bmg. Sono passati sette anni dall’ultimo disco di inediti «Googa e Magooga». La nuova canzone ha un attacco «mariachi», s’intitola «Gli spaesati», e parla dei legami con la tradizione. Miscelando italiano e dialetto lariano, Davide mostra una volta in più lo spaccato di un mondo pieno di grande dignità, forza di volontà. «Ho voluto dare voce a un popolo apparentemente nascosto che con antica fierezza si ostina a vivere e lavorare in modi che oggi possono sembrare anacronistici, folkloristici. Gli spaesati tengono teso il filo della nostra storia non per beffare i tempi moderni, per rispetto di quelli antichi».