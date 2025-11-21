Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025

Vecchioni a Bergamo con il tour «Tra il Silenzio e il Tuono»: alla ChorusLife Arena il 20 aprile 2026

La poesia, la musica e la parola tornano a intrecciarsi nella nuova tappa del «Tra il Silenzio e il Tuono Tour» di Roberto Vecchioni, in programma alla ChorusLife Arena di Bergamo alle 21.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Roberto Vecchioni
Roberto Vecchioni

Bergamo

Un appuntamento atteso che riporta in città uno dei più grandi cantautori italiani, capace come pochi di trasformare il concerto in un viaggio narrativo fatto di emozioni, riflessioni e storie. Il tour prosegue dopo il successo dell’ultimo libro dell’artista, «L’Orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola» (Piemme), e riprende il titolo da uno dei suoi lavori letterari più recenti, «Tra il silenzio e il tuono» (Einaudi, 2024). Un richiamo diretto all’universo creativo di Vecchioni, dove la scrittura e la musica dialogano in modo inscindibile.

Uno spettacolo tra canti e monologhi

Il concerto è pensato come un grande affresco in due atti. Nella prima parte, Vecchioni ripropone i brani de «L’Infinito» (2018, Etichetta DME), l’album che ha segnato una delle sue stagioni artistiche più intense. A seguire, spazio ai classici che hanno accompagnato decenni di carriera: canzoni che si intrecciano a monologhi, racconti e riflessioni, in una narrazione che unisce arte e vita.

Il titolo stesso del tour, che richiama un verso di «Chiamami ancora amore», richiama la dimensione autobiografica del concerto e mette in scena i grandi temi che da sempre animano l’autore: la letteratura, la filosofia, la musica, il cinema, la ricerca di senso.

Il 20 aprile, alla ChorusLife Arena, il pubblico potrà immergersi ancora una volta nel mondo di Vecchioni: un mondo fatto di parole che risuonano, tra il silenzio e il tuono. Biglietti e info a questo link

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
cinema
musica
Letteratura
teatro
Roberto Vecchioni
ChorusLife Arena