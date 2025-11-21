Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Vecchioni a Bergamo con il tour «Tra il Silenzio e il Tuono»: alla ChorusLife Arena il 20 aprile 2026
La poesia, la musica e la parola tornano a intrecciarsi nella nuova tappa del «Tra il Silenzio e il Tuono Tour» di Roberto Vecchioni, in programma alla ChorusLife Arena di Bergamo alle 21.
Un appuntamento atteso che riporta in città uno dei più grandi cantautori italiani, capace come pochi di trasformare il concerto in un viaggio narrativo fatto di emozioni, riflessioni e storie. Il tour prosegue dopo il successo dell’ultimo libro dell’artista, «L’Orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola» (Piemme), e riprende il titolo da uno dei suoi lavori letterari più recenti, «Tra il silenzio e il tuono» (Einaudi, 2024). Un richiamo diretto all’universo creativo di Vecchioni, dove la scrittura e la musica dialogano in modo inscindibile.
Uno spettacolo tra canti e monologhi
Il concerto è pensato come un grande affresco in due atti. Nella prima parte, Vecchioni ripropone i brani de «L’Infinito» (2018, Etichetta DME), l’album che ha segnato una delle sue stagioni artistiche più intense. A seguire, spazio ai classici che hanno accompagnato decenni di carriera: canzoni che si intrecciano a monologhi, racconti e riflessioni, in una narrazione che unisce arte e vita.
Il titolo stesso del tour, che richiama un verso di «Chiamami ancora amore», richiama la dimensione autobiografica del concerto e mette in scena i grandi temi che da sempre animano l’autore: la letteratura, la filosofia, la musica, il cinema, la ricerca di senso.
Il 20 aprile, alla ChorusLife Arena, il pubblico potrà immergersi ancora una volta nel mondo di Vecchioni: un mondo fatto di parole che risuonano, tra il silenzio e il tuono. Biglietti e info a questo link
