Vecchioni a Bergamo con il tour «Tra il Silenzio e il Tuono»: alla ChorusLife Arena il 20 aprile 2026

Un appuntamento atteso che riporta in città uno dei più grandi cantautori italiani, capace come pochi di trasformare il concerto in un viaggio narrativo fatto di emozioni, riflessioni e storie. Il tour prosegue dopo il successo dell’ultimo libro dell’artista, «L’Orso bianco era nero. Storia e leggenda della parola» (Piemme), e riprende il titolo da uno dei suoi lavori letterari più recenti, «Tra il silenzio e il tuono» (Einaudi, 2024). Un richiamo diretto all’universo creativo di Vecchioni, dove la scrittura e la musica dialogano in modo inscindibile.