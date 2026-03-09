World Radio Day, la festa va in onda anche su Radio Alta

La sesta edizione

A Milano, al Talent Garden Calabiana , va in scena il World Radio Day, l’evento organizzato da Radio Speaker, che per il sesto anno celebra il mezzo che ogni giorno accompagna oltre 35,6 milioni di ascoltatori (dati Audiradio). Teleradiodiffusioni Bergamasche srl ha aderito all’evento come media partner e Radio Alta sarà parte delle iniziative promosse per ricordare l’importanza delle trasmissioni radiofoniche nella nostra vita quotidiana. Teo Mangione , voce di Radio Alta, nel corso della programmazione intervisterà colleghi e radiofonici ospiti dell’evento.

L’artista più trasmesso

Le frontiere dell’Intelligenza Artificiale

«Il Radio Day unisce tutta la filiera della radio italiana – spiega Giorgio d’Ecclesia, Ceo di Radio Speaker – editori e professionisti del microfono, etichette e società per i diritti musicali, centri media e investitori, fonici e sviluppatori hardware e software, fino al vasto pubblico degli ascoltatori. Quest’anno, con il tema “Radio e Intelligenza Artificiale” scelto dall’Unesco, guardiamo al futuro: capire come l’IA possa trasformare e potenziare il nostro modo di fare radio è una sfida entusiasmante e necessaria. Per questo invito tutti – conduttori, editori, aziende, professionisti, studenti e appassionati - a esserci: non solo per ascoltare, ma per costruire insieme la radio che verrà».