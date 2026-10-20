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Economia / Isola e Valle San Martino Martedì 20 Ottobre 2026

Bergamo Sposi cambia sede: il 24 e 25 ottobre all’Auditorium Aruba

LA MANIFESTAZIONE. La 33esima edizione del salone si trasferisce a Ponte San Pietro: circa 50 espositori, proposte per il matrimonio e una sfilata. Ingresso gratuito con registrazione online.

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Redazione Web
Redazione Web

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Bergamo Sposi cambia sede: il 24 e 25 ottobre all’Auditorium Aruba
Bergamo Sposi cambia sede: il 24 e 25 ottobre all’Auditorium Aruba

Ponte San Pietro

Bergamo Sposi cambia casa. Sabato 24 e domenica 25 ottobre, la 33esima edizione del salone dedicato agli sposi e al mondo della cerimonia si terrà per la prima volta all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro, in via San Clemente 53. La manifestazione sarà aperta entrambe le giornate dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito previa registrazione sul sito www.fierabergamosposi.it.

Dopo molti anni alla Fiera di Bergamo, l’appuntamento autunnale si sposta negli spazi del campus tecnologico Aruba. Il trasferimento si è reso necessario per la concomitanza con un importante evento internazionale che occuperà il polo fieristico di via Lunga nei giorni tradizionalmente dedicati al salone.
Ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo srl, con Cesvi come charity partner, la manifestazione riunirà circa 50 espositori in uno spazio di 2.000 metri quadrati.

Dai preparativi alla sfilata

L’inaugurazione è in programma sabato 24 ottobre alle 10, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Alle 18.30 si terrà la sfilata «Bridal in Love», curata da Adone Cerimonie.
Già dalle 14 i visitatori potranno assistere alla preparazione delle modelle direttamente sul palco, grazie a un backstage a vista che permetterà di scoprire il lavoro che precede la sfilata. Al termine, tutte le coppie presenti saranno invitate a un aperitivo conclusivo.

Cinquanta espositori per organizzare il matrimonio

Tra gli stand saranno presenti atelier, fotografi, gioiellieri, location per ricevimenti, fioristi, catering, musicisti e wedding planner. Le coppie potranno confrontare proposte e servizi per ogni fase dell’organizzazione: dalla scelta dell’abito agli allestimenti floreali, dalle fotografie all’intrattenimento, fino al viaggio di nozze.

Bergamo Sposi cambia sede: il 24 e 25 ottobre all’Auditorium Aruba
Bergamo Sposi, la locandina

Al centro della manifestazione resta l’incontro diretto con gli operatori, per conoscere le tendenze del settore e individuare soluzioni personalizzate.
«Bergamo Sposi rappresenta un appuntamento consolidato e un’importante vetrina per le imprese e i professionisti del territorio che operano nel settore del matrimonio e della cerimonia», sottolinea Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo, che definisce il trasferimento all’Auditorium Aruba «una nuova sfida per la manifestazione».

Per Ornella Schenatti, amministratrice di Ecspo e organizzatrice del salone, il valore dell’evento risiede anche nella possibilità di affiancare alla ricerca online il confronto personale: «Il contatto umano, l’ascolto e la possibilità di vivere esperienze concrete fanno ancora la differenza».

A dare il benvenuto alla manifestazione è anche il sindaco di Ponte San Pietro, Matteo Macoli: «È un onore ospitare per la prima volta a Ponte San Pietro questo storico appuntamento dedicato ad una importante filiera del territorio bergamasco».

Il concorso «La Sposa Artistica» rinviato a novembre

Il concorso «La Sposa Artistica – Beauty in Love», dedicato alla bellezza e alla creatività nel settore sposa e inizialmente previsto per il 25 e 26 ottobre, è stato posticipato a lunedì 30 novembre. Il rinvio punta a favorire una più ampia partecipazione delle scuole, coinvolgendo studenti e professionisti di istituti e realtà formative della Lombardia.
Informazioni e registrazioni sul sito www.fierabergamosposi.it. Contatti: [email protected], telefono 335.1250939.

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