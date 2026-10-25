Bergamo Sposi, circa 2.500 visitatori al debutto della manifestazione Ponte San Pietro

Circa 2.500 visitatori in due giornate e 50 espositori: sono i numeri della 33ª edizione di Bergamo Sposi, conclusa domenica 25 ottobre all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro. Per la prima volta il Salone dedicato al matrimonio e alla cerimonia si è svolto nei circa duemila metri quadrati della struttura, all’interno del campus tecnologico Aruba. La manifestazione, ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo Srl, con Cesvi come charity partner, ha offerto alle coppie l’occasione di incontrare professionisti del settore e confrontare proposte per l’organizzazione delle nozze.

Bergamo Sposi a Ponte San Pietro

(Foto di Agazzi)

Cinquanta espositori per organizzare il matrimonio

Tra gli stand erano presenti atelier, fotografi, gioiellieri, wedding planner, fioristi, musicisti, location per ricevimenti e agenzie di viaggio. Un’offerta che ha affiancato alle consulenze sulle diverse fasi del matrimonio alcune proposte originali, come la realizzazione di un libro che racconta la storia della coppia, da conservare o regalare. «Coniugare tradizione e novità è, per me, sempre la carta vincente per rispondere ai sogni delle coppie che ci vengono a trovare in fiera», ha commentato Ornella Schenatti, amministratore di Ecspo Srl e organizzatrice di Bergamo Sposi.

Bergamo Sposi a Ponte San Pietro

(Foto di Agazzi)

La sfilata e il backstage a vista

A chiudere la giornata di sabato 24 ottobre è stata la sfilata «Bridal in Love», curata dall’atelier Adone Cerimonie. Il pubblico ha potuto osservare anche i preparativi grazie al backstage a vista, realizzato dalle studentesse di Acof Olga Fiorini e dalla makeup artist Linda Arbi di Linda Beauty Center.

L’iniziativa ha offerto un’anteprima del concorso «La Sposa Artistica», in programma il 30 novembre a Daste, a Bergamo. Al termine della sfilata, un brindisi ha riunito espositori e coppie presenti.

Il debutto nella nuova sede di Ponte San Pietro