Bergamo Sposi, circa 2.500 visitatori al debutto della manifestazione Ponte San Pietro
LA FIERA. Circa 2.500 visitatori e 50 espositori alla 33ª edizione del salone, per la prima volta all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro. Tra stand e sfilate, idee per le nozze.Lettura 1 min.
Ponte San Pietro
Circa 2.500 visitatori in due giornate e 50 espositori: sono i numeri della 33ª edizione di Bergamo Sposi, conclusa domenica 25 ottobre all’Auditorium Aruba di Ponte San Pietro. Per la prima volta il Salone dedicato al matrimonio e alla cerimonia si è svolto nei circa duemila metri quadrati della struttura, all’interno del campus tecnologico Aruba. La manifestazione, ideata da Promozioni Confesercenti e organizzata da Ecspo Srl, con Cesvi come charity partner, ha offerto alle coppie l’occasione di incontrare professionisti del settore e confrontare proposte per l’organizzazione delle nozze.
Cinquanta espositori per organizzare il matrimonio
Tra gli stand erano presenti atelier, fotografi, gioiellieri, wedding planner, fioristi, musicisti, location per ricevimenti e agenzie di viaggio. Un’offerta che ha affiancato alle consulenze sulle diverse fasi del matrimonio alcune proposte originali, come la realizzazione di un libro che racconta la storia della coppia, da conservare o regalare. «Coniugare tradizione e novità è, per me, sempre la carta vincente per rispondere ai sogni delle coppie che ci vengono a trovare in fiera», ha commentato Ornella Schenatti, amministratore di Ecspo Srl e organizzatrice di Bergamo Sposi.
La sfilata e il backstage a vista
A chiudere la giornata di sabato 24 ottobre è stata la sfilata «Bridal in Love», curata dall’atelier Adone Cerimonie. Il pubblico ha potuto osservare anche i preparativi grazie al backstage a vista, realizzato dalle studentesse di Acof Olga Fiorini e dalla makeup artist Linda Arbi di Linda Beauty Center.
L’iniziativa ha offerto un’anteprima del concorso «La Sposa Artistica», in programma il 30 novembre a Daste, a Bergamo. Al termine della sfilata, un brindisi ha riunito espositori e coppie presenti.
Il debutto nella nuova sede di Ponte San Pietro
Il trasferimento all’Auditorium Aruba è stato una delle principali novità dell’edizione 2026. La scelta si è resa necessaria per la concomitanza con un importante evento internazionale negli spazi della Fiera di Bergamo. Secondo gli organizzatori, la nuova sede ha ricevuto riscontri positivi sia dagli operatori sia dai visitatori.
«La nuova e originale location ha saputo valorizzare la professionalità, la creatività e la passione degli imprenditori della filiera wedding, favorendo un incontro diretto e qualificato tra domanda e offerta e generando concrete opportunità di business», ha dichiarato Antonio Terzi, presidente di Confesercenti Bergamo.
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