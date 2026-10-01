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Economia Giovedì 01 Ottobre 2026

Genova, al Salone nautico in vetrina 11 aziende bergamasche

LA FIERA. Oltre mille imbarcazioni in vetrina, per un settore trainato dai successi dei superyachts: l’Italia ne costruisce il 50% al mondo.

Lettura 1 min.
Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Genova, al Salone nautico in vetrina 11 aziende bergamasche

Genova

Il mare, le sue sfide, le sue passioni e i suoi business, dal 1° al 6 ottobre attraccano a Genova, per la 66 esima edizione del Salone nautico internazionale, con il taglio del nastro alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Su una superficie di 220mila metri quadrati tra terra e acqua, sono in vetrina oltre mille imbarcazioni, con 215 novità e 45 Paesi rappresentati da 5 continenti

Undici i brand orobici in passerella, sei cantieristi e cinque aziende di componentistica ed accessori, a rappresentare un comparto e una filiera «Made in Bergamo» di altissima qualità e performance, per una forza occupazionale superiore ai 3 mila addetti.

Settore trainato dai superyachts

Leitmotiv, le nuove imbarcazioni a rappresentare la rotta e l’onda per il futuro in un settore, quello della nautica da diporto, che sta vivendo un frangente tutto sommato positivo, trainato dai successi per gli ordinativi nel settore superyachts (oltre i 24 metri), con l’Italia che ne costruisce il 50% al mondo, ma anche dalla contrazione sulle imbarcazioni di piccole dimensioni (sino ai 10 metri). A Genova, su una superficie di 220 mila metri quadrati tra terra e acqua, sono in vetrina oltre mille imbarcazioni, con 215 novità e 45 Paesi rappresentati da 5 continenti. Per gli amanti dell’andare per mare, sia a motore che a vela, un crocevia imperdibile, anche solo per sgranare gli occhi sulle tante meraviglie cesellate nel blu sotto la lanterna.

Le aziende bergamasche sono Ferretti-Riva, FIM Fabbrica Italiana Motoscafi, Rio Yachts, Sessa Marine, Solemar Nembro, e Tuccoli Marine per quanti riguarda i cantieristi e Besenzoni, Foresti & Suardi, Nautica Bertelli, Italvipla, Skipper’s - Aemme Colori per accessori e componentistica.

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