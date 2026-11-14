L’umanoide Robee diventa «infermiere» in un ospedale orobico

I robot umanoidi di Oversonic approdano a Bergamo. L’annuncio è arrivato durante la visita del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, all’azienda di Carate Brianza, che conta 110 dipendenti e ha un fatturato di 4,5 milioni di euro. «Anche se - rivela l’a.d. Paolo Denti - la previsione è di triplicare i ricavi già quest’anno». I dettagli sull’impiego in Bergamasca di RoBee - questo il nome dell’umanoide di Oversonic - sono ancora pochi, ma Denti ha anticipato che il progetto riguarderà l’inserimento dell’automa in un contesto ospedaliero.

Adottati da StMicroelectronics

La ex startup - in cui hanno investito anche il patron di Brembo, Alberto Bombassei, e Giovanna Dossena, fondatrice di Avm, attraverso il fondo Cysero - produce diverse versioni del suo robot: la linea «R» è pensata per la manifattura e viene già utilizzata dal colosso dei chip StMicroelectronics, mentre la linea «M» è progettata per le applicazioni mediche. «L’obiettivo è ottenere una certificazione come dispositivo medico IIa», dichiara l’a.d. di Oversonic. «A regime, RoBee svolgerà attività di monitoraggio, assistenza e supporto terapeutico. Quest’ultima è l’area più complessa, perché prevede l’interazione con il paziente. Tuttavia, le sperimentazioni che abbiamo svolto con la Fondazione Santa Lucia di Roma nella neuroriabilitazione dei pazienti affetti da Parkinson e Alzheimer sono positive».

Il progetto durante il Covid

Le mansioni dell’umanoide potrebbero avvicinarsi a quelle di un operatore socio-sanitario. «Quando abbiamo iniziato a collaborare, la Fondazione Santa Lucia lamentava il fatto che il percorso per la neuroriabilitazione dipende dalla disponibilità degli operatori e spesso non raggiunge la quantità di terapia di cui i pazienti avrebbero effettivamente bisogno - continua Denti -. RoBee può aiutare a risolvere il problema». È lo stesso Denti a ricordare come Oversonic fosse nata, in piena pandemìa da Covid-19, per creare un automa in grado di effettuare in sicurezza il triage dei pazienti con malattie contagiose. Quella specializzazione è rimasta nella sua piattaforma cognitiva dei robot, che raccoglie tutte le informazioni cliniche del paziente e fornisce ai medici un quadro complessivo facile da consultare. Accanto al settore ospedaliero, RoBee è già attivo anche nell’industria: al momento, sono 50 i robot di Oversonic impiegati dalle aziende, ma la previsione è quella di superare le cento unità nel 2027. «Gli umanoidi devono liberarci dalla fatica, non dal lavoro», ha dichiarato il ministro Urso: «Dobbiamo affidare alle macchine le attività ripetitive e faticose, valorizzando il ruolo delle persone nella supervisione, nella progettazione e nella creatività. Siamo al lavoro per accelerare lo sviluppo del settore». Urso si è detto ottimista nei confronti delle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale e dalla robotica avanzata.

Moltiplicatore di posti di lavoro

I dati danno ragione al ministro: il rapporto «Future of Jobs» del World economic forum dice che le nuove tecnologie porteranno alla perdita di 92 milioni di posti di lavoro, ma, in parallelo, ne creeranno 170 milioni. «Il vero problema è capire se le nuove opportunità di lavoro si concretizzeranno in Europa o in Cina. Diventeremo mercato o saremo fabbrica? È qui la vera grande scommessa su cui l’Italia può dire molto. Abbiamo tutte le condizioni per diventare uno dei leader mondiali nella robotica avanzata e nell’AI fisica, grazie alle imprese d’eccellenza attive nel settore e a un sistema universitario di prim’ordine», ha aggiunto il ministro. Il caso di Oversonic fa scuola: i suoi robot industriali sono prodotti con componenti e software europei e hanno una precisione al millimetro nel posizionamento degli oggetti. Ciò che resta da fare è sviluppare un regolamento per gli umanoidi industriali, che ancora non esiste.