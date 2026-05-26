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Cronaca / Hinterland Martedì 26 Maggio 2026

A Orio ecco «NextBG», il primo noleggio di biciclette elettriche in un aeroporto italiano

LA NOVITÀ. Dallo scalo alle bellezze del territorio con l’e-bike. Disponibili anche percorsi guidati ed esperienze progettate su misura.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Orio al Serio

All’aeroporto di Orio al Serio è stato presentato «NextBG», il primo servizio di noleggio di biciclette elettrice attivato all’interno di uno scalo italiano.

Il noleggio in aeroporto

Per chi atterra a Bergamo nasce la possibilità di scoprire il territorio in sella a una due ruote a pedalata assistita, quindi adatta a tutti: a disposizione 25 e-bike Bergamont, del gruppo Scott Sports, in diverse varianti in base alle esigenze. La sede del noleggio è direttamente in aeroporto, permettendo al turista di iniziare a esplorare la città e non solo appena atterrato, senza attese, complicazioni o tempo perso in trasferimenti.

Le esperienze guidate

Oltre al semplice noleggio, è possibile vivere delle esperienze guidate: «Città Alta, dove Bergamo racconta la sua storia», gita di quattro ore, oppure la variante da mezza giornata che include un pranzo tipico. Altrimenti si può optare per pedalate guidate tra le vigne del Moscato di Scanzo o fino al Castello di Malpaga. Tutte le proposte sono disponibili su Nextbg.it, altre saranno implementate nelle prossime settimane, mentre è possibile anche progettare esperienze su misura adatte a famiglie, coppie o viaggiatori individuali.

Vivere l’aeroporto in bicicletta

L’obiettivo è vivere l’aeroporto come un hub innovativo e attento alla mobilità sostenibile del futuro, unendo attività fisica all’aria aperta e bellezze del territorio. All’interno di un percorso perché l’intera comunità che ruota intorno allo scalo possa utilizzare e valorizzare la bicicletta: all’interno del terminal è stato predisposto un percorso dedicato per i passeggeri che viaggiano con la propria bicicletta, con una «bike room» attrezzata con tutto il necessario per montaggio e manutenzione. Inoltre, dal terminal è possibile accedere alla ciclovia che costeggia l’aeroporto e lo collega alla città di Bergamo e alle principali direttrici nazionali e internazionali: la Ciclovia Bergamo-Brescia, la Ciclovia Musica nel Vento, la Ciclovia Aida e la Ciclovia del Sole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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