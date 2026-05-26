A Orio ecco «NextBG», il primo noleggio di biciclette elettriche in un aeroporto italiano

Il noleggio in aeroporto

Le esperienze guidate

Oltre al semplice noleggio, è possibile vivere delle esperienze guidate: «Città Alta, dove Bergamo racconta la sua storia», gita di quattro ore, oppure la variante da mezza giornata che include un pranzo tipico. Altrimenti si può optare per pedalate guidate tra le vigne del Moscato di Scanzo o fino al Castello di Malpaga. Tutte le proposte sono disponibili su Nextbg.it, altre saranno implementate nelle prossime settimane, mentre è possibile anche progettare esperienze su misura adatte a famiglie, coppie o viaggiatori individuali.

Vivere l’aeroporto in bicicletta

L’obiettivo è vivere l’aeroporto come un hub innovativo e attento alla mobilità sostenibile del futuro, unendo attività fisica all’aria aperta e bellezze del territorio. All’interno di un percorso perché l’intera comunità che ruota intorno allo scalo possa utilizzare e valorizzare la bicicletta: all’interno del terminal è stato predisposto un percorso dedicato per i passeggeri che viaggiano con la propria bicicletta, con una «bike room» attrezzata con tutto il necessario per montaggio e manutenzione. Inoltre, dal terminal è possibile accedere alla ciclovia che costeggia l’aeroporto e lo collega alla città di Bergamo e alle principali direttrici nazionali e internazionali: la Ciclovia Bergamo-Brescia, la Ciclovia Musica nel Vento, la Ciclovia Aida e la Ciclovia del Sole.