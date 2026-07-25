Bergamo-Seriate, treni sospesi domenica: autobus sostitutivi

La circolazione ferroviaria sarà sospesa domenica 26 luglio sulla linea Bergamo-Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, per consentire l’avanzamento dei lavori del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio. I treni circoleranno regolarmente soltanto tra Seriate e Brescia, mentre tra Bergamo e Seriate sarà attivo un servizio di autobus sostitutivi.