Bergamo-Seriate, treni sospesi domenica: autobus sostitutivi
MOBILITÀ. Stop alla circolazione ferroviaria il 26 luglio per i lavori della linea verso l’aeroporto di Orio. I treni viaggeranno tra Seriate e Brescia.Lettura meno di un minuto.
Seriate
La circolazione ferroviaria sarà sospesa domenica 26 luglio sulla linea Bergamo-Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, per consentire l’avanzamento dei lavori del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio. I treni circoleranno regolarmente soltanto tra Seriate e Brescia, mentre tra Bergamo e Seriate sarà attivo un servizio di autobus sostitutivi.
Gli orari degli autobus tra Bergamo e Seriate
Da Bergamo le corse partiranno ogni ora al minuto 46, dalle 5.46 alle 21.46. È inoltre prevista una corsa aggiuntiva alle 6.23, per consentire l’interscambio con il treno diretto a Olmeneta.
Da Seriate, invece, le partenze saranno ogni ora al minuto 57, dalle 6.57 alle 21.57, con una prima corsa anticipata alle 6.20 e un’ultima alle 23.17, in coincidenza con il treno proveniente da Olmeneta.
Per tutta la giornata la fermata degli autobus a Seriate sarà temporaneamente spostata in via Alberto da Giussano, vicino al sottopassaggio.
I lavori per la ferrovia verso Orio al Serio
Rete Ferroviaria Italiana spiega che l’interruzione è necessaria per modificare il sistema di trazione elettrica nella zona orientale della stazione di Bergamo. Saranno realizzati i blocchi di fondazione destinati a sostenere la futura linea di alimentazione elettrica, intervento propedeutico alla costruzione del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio.
Gli orari degli autobus potranno subire variazioni a causa del traffico stradale. Sui mezzi sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici.
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