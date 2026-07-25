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Cronaca / Hinterland Sabato 25 Luglio 2026

Bergamo-Seriate, treni sospesi domenica: autobus sostitutivi

MOBILITÀ. Stop alla circolazione ferroviaria il 26 luglio per i lavori della linea verso l’aeroporto di Orio. I treni viaggeranno tra Seriate e Brescia.

Lettura meno di un minuto.
Bergamo-Seriate, treni sospesi domenica: autobus sostitutivi
Un treno fermo alla stazione di Seriate. Domenica 26 luglio la tratta Bergamo-Seriate sarà interrotta per lavori sulla linea e saranno attivati bus sostitutivi.

Seriate

La circolazione ferroviaria sarà sospesa domenica 26 luglio sulla linea Bergamo-Brescia, nel tratto compreso tra Bergamo e Seriate, per consentire l’avanzamento dei lavori del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio. I treni circoleranno regolarmente soltanto tra Seriate e Brescia, mentre tra Bergamo e Seriate sarà attivo un servizio di autobus sostitutivi.

Gli orari degli autobus tra Bergamo e Seriate

Da Bergamo le corse partiranno ogni ora al minuto 46, dalle 5.46 alle 21.46. È inoltre prevista una corsa aggiuntiva alle 6.23, per consentire l’interscambio con il treno diretto a Olmeneta.

Da Seriate, invece, le partenze saranno ogni ora al minuto 57, dalle 6.57 alle 21.57, con una prima corsa anticipata alle 6.20 e un’ultima alle 23.17, in coincidenza con il treno proveniente da Olmeneta.

Per tutta la giornata la fermata degli autobus a Seriate sarà temporaneamente spostata in via Alberto da Giussano, vicino al sottopassaggio.

I lavori per la ferrovia verso Orio al Serio

Rete Ferroviaria Italiana spiega che l’interruzione è necessaria per modificare il sistema di trazione elettrica nella zona orientale della stazione di Bergamo. Saranno realizzati i blocchi di fondazione destinati a sostenere la futura linea di alimentazione elettrica, intervento propedeutico alla costruzione del collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio.

Gli orari degli autobus potranno subire variazioni a causa del traffico stradale. Sui mezzi sostitutivi non sarà consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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