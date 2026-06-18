Seriate, controlli dei carabinieri in macelleria: sanzioni per 3mila euro

Controlli mirati dei carabinieri in un negozio di alimentari e rivendita di carni halal nel centro storico di Seriate . L’ispezione è stata effettuata nella mattinata di mercoledì 17 giugno dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia e del Nucleo tutela agroalimentare di Bergamo .

Controlli Nas e Ats a Seriate

L’attività è stata coordinata dai carabinieri di Seriate ed è stata svolta insieme al personale dell’Ats di Bergamo. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme in materia sanitaria e contrastare eventuali irregolarità nel settore agroalimentare. I controlli hanno riguardato anche le operazioni di consegna di alcuni lotti di merce in fase di stoccaggio.