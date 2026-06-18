Seriate, controlli dei carabinieri in macelleria: sanzioni per 3mila euro
I CONTROLLI. Ispezione dei Nas e del Nucleo tutela agroalimentare con Ats Bergamo: sanzioni amministrative per 3mila euro.Lettura meno di un minuto.
Seriate
Controlli mirati dei carabinieri in un negozio di alimentari e rivendita di carni halal nel centro storico di Seriate. L’ispezione è stata effettuata nella mattinata di mercoledì 17 giugno dai militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia e del Nucleo tutela agroalimentare di Bergamo.
Controlli Nas e Ats a Seriate
L’attività è stata coordinata dai carabinieri di Seriate ed è stata svolta insieme al personale dell’Ats di Bergamo. L’obiettivo era verificare il rispetto delle norme in materia sanitaria e contrastare eventuali irregolarità nel settore agroalimentare. I controlli hanno riguardato anche le operazioni di consegna di alcuni lotti di merce in fase di stoccaggio.
Sanzioni alla macelleria halal
Al termine dell’intervento, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 3mila euro. Sono state inoltre impartite alcune prescrizioni legate alla tutela dei luoghi di lavoro.
L’attività rientra nei servizi coordinati dei carabinieri sul territorio bergamasco, svolti anche attraverso la collaborazione tra i reparti specializzati dell’Arma e i militari delle Stazioni e Tenenze presenti nei Comuni.
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