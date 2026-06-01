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Cronaca / Hinterland Lunedì 01 Giugno 2026
in aggiornamento

Ultraleggero si schianta su una strada adiacente alla pista di Valbrembo: morto l’istruttore, ferito gravemente l’allievo -Foto/Video

L’INCIDENTE. Il velivolo, un Cessna 152 della Canton Air, è caduto tra le case e le auto in via don Bosco a Valbrembo, mentre era in fase di decollo. Era un’uscita di una scuola di volo. Morto l’istruttore, Daniel Taino di 26 anni e grave l’allievo di 19 anni.

Lettura meno di un minuto.

Valbrembo

Tragedia a Valbrembo, in via don Bosco, nei pressi della pista dell’Aeroclub, si è schiantato un ultraleggero. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di lunedì 1° giugno. Due le persone coinvolte: l’istruttore di volo deceduto si chiamava Daniel Taino e aveva 26 anni, mentre l’allievo, un ragazzo di 19 anni, si è ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione il velivolo avrebbe fallito l’atterraggio e sarebbe ripartito senza attaccare, andandosi a schiantare contro un palo della luce e finendo la corsa contro la cancellata di un’abitazione e a pochi passi da un’auto.

Ultraleggero caduto a Valbrembo: un morto e un ferito grave

Yuri Colleoni

Le fasi dei soccorsi

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti in codice rosso con due ambulanze e due auto mediche. A coadiuvare il 118 anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e hanno estratto dalle lamiere del velivolo le due persone. I carabinieri hanno cominciato a indagare sulle cause dell’incidente.

La zona intorno al luogo dello schianto è stata transennata. Sul posto anche il sindaco di Valbrembo, Veniero Arrigoni e l’assessore Giancarlo Amadei.

Chi era il pilota deceduto

Ultraleggero si schianta su una strada adiacente alla pista di Valbrembo: morto l’istruttore, ferito gravemente l’allievo -Foto/Video
Daniel Taino, pilota deceduto a Vabrembo

La vittima si chiamava Daniel Taino, aveva 26 anni, ed era residente a Pianengo in provincia di Cremona. Era istruttore di volo e si era diplomato a Bergamo all’istituto Aeronautico nel 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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