Ultraleggero si schianta su una strada adiacente alla pista di Valbrembo: morto l’istruttore, ferito gravemente l’allievo -Foto/Video

Tragedia a Valbrembo, in via don Bosco, nei pressi della pista dell’Aeroclub, si è schiantato un ultraleggero. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di lunedì 1° giugno. Due le persone coinvolte: l’istruttore di volo deceduto si chiamava Daniel Taino e aveva 26 anni, mentre l’allievo, un ragazzo di 19 anni, si è ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione il velivolo avrebbe fallito l’atterraggio e sarebbe ripartito senza attaccare, andandosi a schiantare contro un palo della luce e finendo la corsa contro la cancellata di un’abitazione e a pochi passi da un’auto.

Ultraleggero caduto a Valbrembo: un morto e un ferito grave Yuri Colleoni

Le fasi dei soccorsi

I soccorsi sono arrivati in pochi minuti in codice rosso con due ambulanze e due auto mediche. A coadiuvare il 118 anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e hanno estratto dalle lamiere del velivolo le due persone. I carabinieri hanno cominciato a indagare sulle cause dell’incidente.

La zona intorno al luogo dello schianto è stata transennata. Sul posto anche il sindaco di Valbrembo, Veniero Arrigoni e l’assessore Giancarlo Amadei.

Chi era il pilota deceduto