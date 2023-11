A Cisano l’addio a Delfina Donghi, madrina dei burattini

La comunità di Cisano Bergamasco sabato 11 novembre ha dato l’ultimo saluto a Delfina Donghi, vedova Losa, 91 anni , che assieme al marito Fiorino Losa, scomparso 28 anni fa, è stata l’animatrice della compagnia dei burattini, conosciuta in tutta la Bergamasca. Delfina da qualche tempo era ospite della casa di riposo Madonna della Fiducia di Calolziocorte, dove è spirata. Una donna molto conosciuta e stimata in tutta la Valle San Martino per la sua generosità e molto legata alla sua famiglia.

I funerali sono stati celebrati nelle chiesa parrocchiale di Villasola di Cisano, dove tanta gente è arrivata per esprimere vicinanza ai familiari e onorare la memoria di una donna che, con la sua passione, ha fatto conoscere Cisano fuori dai confini comunali per l’arte dei burattini. La sua fattiva collaborazione nella «Compagnia Fiorino Losa Burattinai» è stata, nel tempo, indispensabile e appassionata. Non solo le competevano, fin dagli inizi della carriera del marito Fiorino, la realizzazione e la cura degli abiti dei burattini, ma era costantemente a fianco del marito nelle sue trasferte. La compagnia che porta il nome del fondatore Fiorino Losa è molto conosciuta e in varie manifestazioni che si tengono nella Valle San Martino lo spettacolo dei burattini è sempre presente. A proseguire l’attività della compagnia ci sono il figlio Walter con le sorelle Daniela e Eugenia e il genero Silvano.