Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 28 Dicembre 2025
A Ponte San Pietro l’incanto dei Re Magi: nella chiesa vecchia una mostra di presepi
DA VISITARE. Il viaggio dei Re Magi a Ponte San Pietro quest’anno è iniziato in anticipo. In chiesa vecchia è in corso la mostra di presepi a loro dedicata, allestita dagli Amici del Presepio, che sta registrando un afflusso continuo di visitatori, soprattutto nei giorni festivi.
Ponte San Pietro
Il percorso accompagna chi entra lungo una sequenza di scene che raccontano il cammino dei Magi: non solo l’arrivo alla capanna, ma tutto ciò che viene prima. L’attesa, l’osservazione del cielo, la decisione di mettersi in viaggio dopo aver riconosciuto un segno. È proprio questo racconto a colpire di più il pubblico.
I visitatori si muovono lentamente tra le scene, si fermano a lungo, tornano indietro, seguono la successione delle immagini come se stessero ricostruendo una storia. Lo si capisce dai tempi di sosta, dagli sguardi attenti, dall’attenzione con cui la sequenza viene osservata dall’inizio alla fine.
Un’attenzione che prosegue anche nella cripta dove sono esposti gli storici diorami dei presepisti di Ponte. Accanto alle ambientazioni più tradizionali, la mostra propone anche alcune riletture che parlano al presente. Tra queste, una Natività contemporanea ambientata sotto un cavalcavia, che non lascia indifferenti e davanti alla quale molti si soffermano più a lungo. Senza essere pensata inizialmente in chiave giubilare, l’esposizione trova comunque un punto di contatto con il tema del cammino e della speranza, centrale nel Giubileo, attraverso un’immagine essenziale: una figura sola che avanza verso la luce.
Il riscontro del pubblico è significativo. Nei giorni festivi le presenze crescono sensibilmente, con visitatori in arrivo anche da fuori provincia e da altre regioni. Un segnale di come il presepio continui a essere, ancora oggi, un linguaggio capace di attirare, interrogare e far riflettere.
La mostra è visitabile fino all’11 gennaio tutti i giorni dalle 9.30 alle 12 e dalle 14 alle 19.
© RIPRODUZIONE RISERVATA