Calusco, trovato e recuperato un cadavere sulle sponde dell’Adda

Dalle 18 fino alle 21 di venerdì 21 gennaio i Vigili del fuoco di Bergamo e i Sommozzatori Volontari di Treviglio hanno lavorato senza sosta per recuperare la salma di quello che, a un primo esame, sembrerebbe un uomo deceduto da tempo.

Il corpo, infatti, si trova in un avanzato stato di decomposizione e per il riconoscimento serviranno gli accertamenti di laboratorio e l’esame del dna. Al lavoro anche i carabinieri della tenenza di Calusco, per vagliare le denunce delle persone scomparse.