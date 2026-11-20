Caprino, vinti 100mila euro al «Gratta e vinci»: è la seconda volta in un anno
LA VINCITA. La fortuna bacia ancora il bar-tabaccheria Sissy: un cliente abituale vince con un biglietto da 5 euro. A gennaio un’altra vincita da 100mila euro.Lettura meno di un minuto.
La dea bendata è ritornata a Caprino Bergamasco presso il bar-tabaccheria Sissy di via Cava di sopra con la vincita di 100 mila euro da parte di un cliente abituale che abita nella zona. La vincita è avvenuta con l’acquisto di un «Gratta e vinci» di 5 euro della serie «Numerissimi» nella giornata di lunedì 16 novembre.
«Il vincitore – spiega il titolare Maurizio Remondini – si è presentato il giorno dopo, felicissimo della vincita». Proprio alla fine di gennaio di quest’anno nello stesso bar si era registrata un’altra vincita di 100 mila euro con un «Gratta e vinci» di due euro.
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