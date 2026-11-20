La dea bendata è ritornata a Caprino Bergamasco presso il bar-tabaccheria Sissy di via Cava di sopra con la vincita di 100 mila euro da parte di un cliente abituale che abita nella zona. La vincita è avvenuta con l’acquisto di un «Gratta e vinci» di 5 euro della serie «Numerissimi» nella giornata di lunedì 16 novembre.