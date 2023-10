Colpito alla testa da un braccio di un macchinario: muore operaio di 55 anni

Nuova tragedia sul lavoro in Bergamasca: un operaio di 55 anni, Giordano Alborghetti di Cisano, è morto colpito alla testa da un braccio meccanico di un macchinario alla MF Acciai di Pontida . L’infortunio fatale si è verificato intorno a mezzogiorno di venerdì 20 ottobre: sul posto sono arrivate due ambulanze, i vigili del fuoco, i carabinieri di Zogno e il personale di Ats Bergamo. I soccorritori del 118 però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

L’operaio stava operando su un macchinario per la pallettizzazione di nastri in alluminio, quando è stato improvvisamente colpito mortalmente alla testa dal movimento del braccio del macchinario .

È in corso l’inchiesta sulle cause dell’infortunio da parte del personale tecnico dell’ Ats Bergamo, arrivato per i rilievi, insieme al personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro e dell’Inail.