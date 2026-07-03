Dal 17 luglio al 2 agosto sospesa la circolazione dei treni tra Ponte San Pietro e Calolziocorte

Proseguono i lavori di manutenzione infrastrutturale di Rfi in provincia di Bergamo. L’azienda ha comunicato che dal 17 luglio al 2 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni tra Ponte San Pietro e Calolziocorte. Saranno eseguiti degli interventi di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere.