Dal 17 luglio al 2 agosto sospesa la circolazione dei treni tra Ponte San Pietro e Calolziocorte
I LAVORI. Saranno eseguiti lavori di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere. Stop anche alla Milano-Treviglio-Cremona.Lettura meno di un minuto.
Ponte San Pietro
Proseguono i lavori di manutenzione infrastrutturale di Rfi in provincia di Bergamo. L’azienda ha comunicato che dal 17 luglio al 2 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni tra Ponte San Pietro e Calolziocorte. Saranno eseguiti degli interventi di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere.
Sempre per lavori di manutenzione, da lunedì 6 a domenica 26 luglio sarà sospesa la circolazione nelle tratte Cremona-Olmeneta e Cremona-Cavatigozzi: tra le linee interessate anche la Milano-Treviglio-Cremona. Trenord metterà a disposizione dei viaggiatori dei bus sostitutivi.
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