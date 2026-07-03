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Cronaca / Isola e Valle San Martino Venerdì 03 Luglio 2026

Dal 17 luglio al 2 agosto sospesa la circolazione dei treni tra Ponte San Pietro e Calolziocorte

I LAVORI. Saranno eseguiti lavori di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere. Stop anche alla Milano-Treviglio-Cremona.

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Redazione Web
Redazione Web
Dal 17 luglio al 2 agosto sospesa la circolazione dei treni tra Ponte San Pietro e Calolziocorte
La stazione di Ponte San Pietro

Ponte San Pietro

Proseguono i lavori di manutenzione infrastrutturale di Rfi in provincia di Bergamo. L’azienda ha comunicato che dal 17 luglio al 2 agosto sarà sospesa la circolazione dei treni tra Ponte San Pietro e Calolziocorte. Saranno eseguiti degli interventi di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere.

Sempre per lavori di manutenzione, da lunedì 6 a domenica 26 luglio sarà sospesa la circolazione nelle tratte Cremona-Olmeneta e Cremona-Cavatigozzi: tra le linee interessate anche la Milano-Treviglio-Cremona. Trenord metterà a disposizione dei viaggiatori dei bus sostitutivi.

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