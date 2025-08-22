Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 22 Agosto 2025

Dolore per Eric, una veglia nel pomeriggio a Ponte San Pietro

LA TRAGEDIA AL MARE. Alla Casa del commiato di Ponte San Pietro molte le persone che stanno facendo visita alla camera ardente del piccolo Eric Rossi, il bambino di due anni, di Caprino, morto per sospetta meningite lunedì, nel Ferrarese. Dalle 17,30, la veglia.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ingresso della camera ardente, a Ponte San Pietro
L’ingresso della camera ardente, a Ponte San Pietro

Ponte San Pietro

Dalla mattina di venerdì 22 agosto sono tantissime le persone che stanno facendo visita alla camera ardente di Eric Rossi, a Ponte San Pietro, nella Casa del commiato «Ceresoli» di via Fratelli Calvi 8. Sarà aperta fino alle 19 e alle 17,30 ci sarà un momento di preghiera alla presenza delle due comunità, quelle di Caprino e di Cisano ancora sconvolte nel dolore per la morte del piccolo.

La tragedia lunedì nel Ferrarese

Eric Rossi
Eric Rossi

Eric è morto nella serata di lunedì 18 agosto per una sospetta meningite fulminante che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava nel Ferrarese in vacanza con la mamma Chiara, il papà Claudio e i due fratellini di 8 e 5 anni.

La famiglia del piccolo Eric è molto conosciuta nelle due comunità. Il papà Claudio è originario di Cisano, e la mamma Chiara Gambirasio è originaria di Caprino. Dopo il matrimonio i due coniugi erano andati ad abitare a Cisano in località Valbonaga, la cui strada prosegue poi per la frazione San Gregorio. Da qualche anno i due coniugi si erano trasferiti a Caprino nella villetta in via dei Giardini, sopra il campo sportivo.

Sabato mattina i funerali

I funerali di Eric sono stati fissati per sabato 23 agosto alle 10 nella chiesa di San Biagio a Caprino, dove la salma del piccolo arriverà alle 9,30 per la recita del Rosario. A concelebrare il rito funebre il parroco di Caprino e don Angelo Cortinovis, parroco di Cisano. Poi la tumulazione al cimitero di Caprino.

