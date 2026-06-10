Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto
IL FORTE TEMPORALE. Colpita nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno soprattutto l’isola e parte della Bassa. Ribaltato per il vento un rimorchio a Brignano e copertura del tennis comunale volata via a Romano.Lettura meno di un minuto.
Chignolo d’Isola
Come da previsione le nuvole nere si sono addensate su tutta la nostra provincia verso le 17 di mercoledì 10 giugno, poi si è alzato il vento e per una ventina di minuti ha scaricato acqua e grandine nella nostra provincia.
Le zone più colpite sembrano essere state l’isola con Chignolo, Capriate, Brembate sino a Trezzo sull’Adda dove al vento si associata una fitta grandinata che ha lasciato sul terreno uno strato tale da sembrare una vera e propria nevicata.
A Romano di Lombardia e Brignano invece soprattutto raffiche di vento molto forti hanno causato lo scoperchiamento del centro tennis comunale a Romano e il ribaltamento di un rimorchio di un tir nella zona industriale di Brignano.
Per ora non si registrano altri danni significativi.
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