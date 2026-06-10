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Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 10 Giugno 2026

Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto

IL FORTE TEMPORALE. Colpita nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno soprattutto l’isola e parte della Bassa. Ribaltato per il vento un rimorchio a Brignano e copertura del tennis comunale volata via a Romano.

Lettura meno di un minuto.
Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto
La grandinata del pomeriggio di mercoledì 10 giugno nell’Isola Bergamasca

Chignolo d’Isola

Come da previsione le nuvole nere si sono addensate su tutta la nostra provincia verso le 17 di mercoledì 10 giugno, poi si è alzato il vento e per una ventina di minuti ha scaricato acqua e grandine nella nostra provincia.

Le zone più colpite sembrano essere state l’isola con Chignolo, Capriate, Brembate sino a Trezzo sull’Adda dove al vento si associata una fitta grandinata che ha lasciato sul terreno uno strato tale da sembrare una vera e propria nevicata.

Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto
La grandinata a Trezzo sull’Adda
Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto
La grandinata a Chignolo d’Isola
Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto
La grandinata a Chignolo d’Isola

A Romano di Lombardia e Brignano invece soprattutto raffiche di vento molto forti hanno causato lo scoperchiamento del centro tennis comunale a Romano e il ribaltamento di un rimorchio di un tir nella zona industriale di Brignano.

Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto
L’impianto sportivo comunale del tennis di Romano scoperchiato dal vento
Forti raffiche di vento e fitta grandinata nella Bergamasca - Foto
Il rimorchio di un tir ribaltato nella zona industriale di Brignano Gera D’Adda.

Per ora non si registrano altri danni significativi.

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