Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 07 Agosto 2025

Hanno riaperto gli uffici postali di Bonate Sotto e Fondra. Ora più servizi

I LAVORI. La riqualificazione nell’ambito del progetto «Polis - Casa dei servizi digitali», dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ufficio postale di Bonate Sotto
L’ufficio postale di Bonate Sotto

A Bonate Sotto e a Fondra sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici postali, che hanno così riaperto al pubblico. Lavori finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione, grazie al progetto «Polis - Casa dei servizi digitali», che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

L’esterno dell’ufficio postale di Bonate Sotto
L’esterno dell’ufficio postale di Bonate Sotto
L’ufficio postale di Fondra
L’ufficio postale di Fondra

Nuovi servizi

Interventi di tinteggiatura, nuovi arredi, illuminazione a basso impatto energetico e un rinnovo totale degli ambienti, con l’introduzione di nuove postazioni per favorire una miglior relazione con la clientela. Sono ora disponibili - oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia - i servizi Inps, i servizi anagrafici e, nella sede di Fondra, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo del passaporto, con prenotazione online.

Gli orari

Questi gli orari dei due uffici postali:
Bonate Sotto, da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35
Fondra, martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45

