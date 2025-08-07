Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 07 Agosto 2025
Hanno riaperto gli uffici postali di Bonate Sotto e Fondra. Ora più servizi
I LAVORI. La riqualificazione nell’ambito del progetto «Polis - Casa dei servizi digitali», dedicato ai comuni con meno di 15mila abitanti.
A Bonate Sotto e a Fondra sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici postali, che hanno così riaperto al pubblico. Lavori finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione, grazie al progetto «Polis - Casa dei servizi digitali», che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.
Nuovi servizi
Interventi di tinteggiatura, nuovi arredi, illuminazione a basso impatto energetico e un rinnovo totale degli ambienti, con l’introduzione di nuove postazioni per favorire una miglior relazione con la clientela. Sono ora disponibili - oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia - i servizi Inps, i servizi anagrafici e, nella sede di Fondra, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo del passaporto, con prenotazione online.
Gli orari
Questi gli orari dei due uffici postali:
• Bonate Sotto, da lunedì a venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35 e il sabato fino alle 12.35
• Fondra, martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 13.45 e il sabato fino alle 12.45
