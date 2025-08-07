Hanno riaperto gli uffici postali di Bonate Sotto e Fondra. Ora più servizi

A Bonate Sotto e a Fondra sono terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici postali, che hanno così riaperto al pubblico. Lavori finalizzati ad accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione, grazie al progetto «Polis - Casa dei servizi digitali», che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

L’esterno dell’ufficio postale di Bonate Sotto L’ufficio postale di Fondra

Nuovi servizi

Interventi di tinteggiatura, nuovi arredi, illuminazione a basso impatto energetico e un rinnovo totale degli ambienti, con l’introduzione di nuove postazioni per favorire una miglior relazione con la clientela. Sono ora disponibili - oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia - i servizi Inps, i servizi anagrafici e, nella sede di Fondra, il nuovo servizio di richiesta e rinnovo del passaporto, con prenotazione online.

Gli orari