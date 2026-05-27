In gondola sull’Adda, intanto le «prove generali» a Venezia

Anche l’inclusione «made in Bergamo» ha solcato le acque di Venezia. A bordo di una caorlina, venti persone tra operatori e utenti della Fondazione Emilia Bosis domenica hanno partecipato alla cinquantesima edizione della «Vogalonga», la celeberrima regata non competitiva che ogni anno riempie la laguna veneta di barche, colori e spirito folkloristico per celebrare le bellezze della città.

Quasi 2.300 le imbarcazioni presenti e 9.800 i vogatori che hanno affrontato insieme il tradizionale itinerario di oltre trenta chilometri tra canali, isole e scorci simbolo di Venezia, in un’edizione da record. Un appuntamento ormai fisso anche per la Fondazione, per la quale la voga non rappresenta soltanto un’attività sportiva o ricreativa, ma uno strumento terapeutico e relazionale capace di favorire benessere, autonomia, collaborazione e inclusione.

Nata nel 1998 e attiva tra Verdello e Bergamo nella cura delle persone con disturbi mentali, la realtà bergamasca promuove da anni un modello di presa in carico che affianca ai percorsi terapeutici tradizionali attività socio-riabilitative innovative, utilizzando arte, cultura e sport come strumenti di relazione e crescita personale.Oggi dispone di tre imbarcazioni – oltre alla caorlina, una gondola e un sandolo – utilizzate per condividere esperienze fatte di divertimento, ascolto e lavoro di squadra.

Momenti che si sono rinnovati anche lungo il percorso della «Vogalonga», rafforzando i legami umani e il rapporto sempre più stretto con Venezia. La Fondazione Emilia Bosis ha infatti da anni una sede a Torcello, la Domus Emilia, da cui a giugno partirà un viaggio a tappe lungo la laguna. Ma quella veneziana non è l’unica esperienza maturata sull’acqua. Negli ultimi anni il gruppo ha promosso anche iniziative internazionali, come un viaggio remiero nel 2025 lungo i canali di Parigi sulle tracce di Monet. Progetti che, con puntualità, vengono restituiti e raccontati anche sui social della Fondazione. Proprio da queste esperienze è nato anche «Voga solidale», una serie di gite in barca lungo l’Adda, con partenza dal porticciolo di Trezzo sull’Adda (nel Milanese), pensato per promuovere le attività e creare occasioni autentiche di incontro tra utenti e comunità, contribuendo a superare stigma e pregiudizi legati alla salute mentale.

Un valore benefico