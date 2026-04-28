«La Passione di Yara», il 1° maggio a Brembate Sopra torneo di calcio femminile

Tredici squadre

Le squadre partecipanti, tra realtà professionistiche e dilettantistiche, saranno 13: oltre al Brembate Sopra, che si è fatto carico della macchina organizzativa, Atalanta, Milan, Parma, Modena, Lecco, Brescia, Sarnico, Lumezzane, Gorlago, Real Meda, Valentino Mazzola e Folgore Caratese.

«Il calcio deve essere una scuola di vita, capace di insegnare amicizia, impegno e rispetto»

Tra i momenti più attesi, alle 15 la sfilata ufficiale delle squadre al centro del campo e, alle 19, l’intervento di Valentina Giacinti, attaccante del Como e della Nazionale. Il ct della Nazionale femminile, Andrea Soncin, impossibilitato a essere presente, impossibilitato a partecipare, ha invece inviato un videomessaggio in cui invita le ragazze a inseguire sempre i propri sogni e a vivere il calcio come divertimento e passione. Un messaggio ripreso anche Fulvio Gambirasio, papà di Yara: «Il calcio – ha detto - deve essere una scuola di vita, capace di insegnare amicizia, impegno e rispetto».Spazio anche al Premio alla Passione, pensato per premiare spirito di gruppo e capacità di essere un riferimento positivo. Un riconoscimento dedicato a chi saprà rappresentare i valori più autentici dello sport, oltre il risultato finale.