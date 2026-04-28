«La Passione di Yara», il 1° maggio a Brembate Sopra torneo di calcio femminile
LA MANIFESTAZIONE. Il 1° maggio a Brembate di Sopra torna il torneo giovanile femminile «La Passione di Yara», con 13 squadre tra professioniste e dilettanti. Al centro i valori educativi del calcio, con il «Premio alla Passione»dedicato a impegno, rispetto e spirito di squadra.
Brembate Sopra
Una giornata di sport, memoria e condivisione nel segno del calcio femminile giovanile. Venerdì 1° maggio il Centro Sportivo di Brembate di Sopra ospiterà l’11ª edizione del torneo «La Passione di Yara», in ricordo di Yara Gambirasio, che diventa un evento autonomo rispetto alla manifestazione maschile di Valbrembo.
In campo le professioniste classe 2014 e le dilettanti 2013, nella categoria Esordienti a 9 in un girone all’italiana: tutte contro tutte, per un totale di 78 partite, dalle 9.30 alle 20
Tredici squadre
Le squadre partecipanti, tra realtà professionistiche e dilettantistiche, saranno 13: oltre al Brembate Sopra, che si è fatto carico della macchina organizzativa, Atalanta, Milan, Parma, Modena, Lecco, Brescia, Sarnico, Lumezzane, Gorlago, Real Meda, Valentino Mazzola e Folgore Caratese.
In campo le professioniste classe 2014 e le dilettanti 2013, nella categoria Esordienti a 9 in un girone all’italiana: tutte contro tutte, per un totale di 78 partite, dalle 9.30 alle 20.
«Il calcio deve essere una scuola di vita, capace di insegnare amicizia, impegno e rispetto»
Tra i momenti più attesi, alle 15 la sfilata ufficiale delle squadre al centro del campo e, alle 19, l’intervento di Valentina Giacinti, attaccante del Como e della Nazionale. Il ct della Nazionale femminile, Andrea Soncin, impossibilitato a essere presente, impossibilitato a partecipare, ha invece inviato un videomessaggio in cui invita le ragazze a inseguire sempre i propri sogni e a vivere il calcio come divertimento e passione. Un messaggio ripreso anche Fulvio Gambirasio, papà di Yara: «Il calcio – ha detto - deve essere una scuola di vita, capace di insegnare amicizia, impegno e rispetto».Spazio anche al Premio alla Passione, pensato per premiare spirito di gruppo e capacità di essere un riferimento positivo. Un riconoscimento dedicato a chi saprà rappresentare i valori più autentici dello sport, oltre il risultato finale.
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